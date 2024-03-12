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ЛДПР внесет законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию - РИА Новости, 12.03.2024
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00:32 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ldpr-1932396257.html
ЛДПР внесет законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию
ЛДПР внесет законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию - РИА Новости, 12.03.2024
ЛДПР внесет законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию
Депутаты ГД от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию и праве правительства РФ утверждать... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T00:32
2024-03-12T00:32
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию и праве правительства РФ утверждать порядок ее переработки для госнужд, документы к инициативе доступны в Telegram-канале соавтора законопроекта, депутата ГД Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается запретить уничтожать немаркированную продукцию и предоставить правительству Российской Федерации полномочие в части утверждения порядка переработки и использования такой продукции для государственных и муниципальных нужд. Данная мера позволит смягчить последствия падения уровня доходов существенной части населения и сэкономить бюджетные средства", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас товар без маркировки считается контрафактным и подлежит уничтожению. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, определен распоряжением правительства РФ, отмечается в документе. "Процедура изъятия товара с последующим его уничтожением связана с необходимостью прохождения нескольких этапов и может длиться до полутора лет в связи с необходимостью несения издержек по его экспертизе, хранению и получению судебного решения по его уничтожению. В случае обнаружения так называемой "санкционной" с/х продукции, такие издержки существенно меньше", - написано в нем. Из-за введенных санкций в отношении РФ, ограничений цен на российскую нефть сохраняется риск дальнейшего уменьшения поступлений в федеральный бюджет, падения доходов людей и роста цен на предметы первой необходимости, сказано в документе. "Данные обстоятельства усиливают давление на экстремально уязвимую социальную категорию населения – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, малоимущих. В 2021 году число россиян, имеющих доходы ниже границы бедности, составило более 16 миллионов человек. Многочисленные сообщения об уничтожении контрафактной продукции и связанных с этим издержках государства, вызывают серьезное недовольство со стороны населения с учетом того, что такие товары могли быть использованы вышеуказанной категорией населения", - говорится в материалах. Целесообразнее провести соответствующую экспертизу безопасности такой продукции с последующей ее передачей нуждающимся, заключается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20240207/markirovka-1925851228.html
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
https://ria.ru/20240303/zakonoproekt-1930893944.html
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россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР внесет законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию

Депутаты ЛДПР внесут законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете уничтожать немаркированную продукцию и праве правительства РФ утверждать порядок ее переработки для госнужд, документы к инициативе доступны в Telegram-канале соавтора законопроекта, депутата ГД Ярослава Нилова.
«
"Законопроектом предлагается запретить уничтожать немаркированную продукцию и предоставить правительству Российской Федерации полномочие в части утверждения порядка переработки и использования такой продукции для государственных и муниципальных нужд. Данная мера позволит смягчить последствия падения уровня доходов существенной части населения и сэкономить бюджетные средства", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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Сейчас товар без маркировки считается контрафактным и подлежит уничтожению. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, определен распоряжением правительства РФ, отмечается в документе.
"Процедура изъятия товара с последующим его уничтожением связана с необходимостью прохождения нескольких этапов и может длиться до полутора лет в связи с необходимостью несения издержек по его экспертизе, хранению и получению судебного решения по его уничтожению. В случае обнаружения так называемой "санкционной" с/х продукции, такие издержки существенно меньше", - написано в нем.
Из-за введенных санкций в отношении РФ, ограничений цен на российскую нефть сохраняется риск дальнейшего уменьшения поступлений в федеральный бюджет, падения доходов людей и роста цен на предметы первой необходимости, сказано в документе.
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"Данные обстоятельства усиливают давление на экстремально уязвимую социальную категорию населения – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, малоимущих. В 2021 году число россиян, имеющих доходы ниже границы бедности, составило более 16 миллионов человек. Многочисленные сообщения об уничтожении контрафактной продукции и связанных с этим издержках государства, вызывают серьезное недовольство со стороны населения с учетом того, что такие товары могли быть использованы вышеуказанной категорией населения", - говорится в материалах.
Целесообразнее провести соответствующую экспертизу безопасности такой продукции с последующей ее передачей нуждающимся, заключается в пояснительных материалах.
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