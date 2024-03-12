https://ria.ru/20240312/kuzmenkov-1932417628.html

Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии

Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии - РИА Новости, 12.03.2024

Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:42

2024-03-12T08:42

2024-03-12T08:54

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Указом президента Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии", — говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Кузьменков занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240311/peskov-1932264439.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин