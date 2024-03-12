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Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии - РИА Новости, 12.03.2024
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08:42 12.03.2024 (обновлено: 08:54 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/kuzmenkov-1932417628.html
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии - РИА Новости, 12.03.2024
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии
Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:42
2024-03-12T08:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Указом президента Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии", — говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Кузьменков занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии

Росгвардия: Путин назначил Кузьменкова заместителем директора ведомства

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииГенерал-полковник Алексей Кузьменков
Генерал-полковник Алексей Кузьменков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Генерал-полковник Алексей Кузьменков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Указом президента Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее Кузьменков занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир Путин
 
 
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