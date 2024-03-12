https://ria.ru/20240312/kuzmenkov-1932417628.html
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии - РИА Новости, 12.03.2024
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии
Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:42
2024-03-12T08:42
2024-03-12T08:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868844824_0:97:1000:660_1920x0_80_0_0_efe35813060d6f6fcd0002ec761102f2.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Указом президента Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии", — говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Кузьменков занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240311/peskov-1932264439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868844824_0:3:1000:753_1920x0_80_0_0_857aa15f9fa615bc2ce279a55dd7f918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин
Кузьменкова назначили на должность заместителя директора Росгвардии
Росгвардия: Путин назначил Кузьменкова заместителем директора ведомства