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Россия имеет полное право отменить акт о передаче Крыма УССР, заявили в СФ - РИА Новости, 12.03.2024
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12:10 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/krym-1932468767.html
Россия имеет полное право отменить акт о передаче Крыма УССР, заявили в СФ
Россия имеет полное право отменить акт о передаче Крыма УССР, заявили в СФ - РИА Новости, 12.03.2024
Россия имеет полное право отменить акт о передаче Крыма УССР, заявили в СФ
Россия, как правопреемница СССР, имеет полное законное право отменить акт от 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР, заявил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:10
2024-03-12T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Россия, как правопреемница СССР, имеет полное законное право отменить акт от 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. "Акт 1954 года - незаконное решение, которое должно быть отменено, и Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное и законное право", - сказал Цеков. Сенатор подчеркнул, что идея отмены этого документа звучит уже не одно десятилетие. "Мы пришли к выводу, что акт от 1954 года может быть отменен Федеральным собранием Российской Федерации, кроме того, свою оценку по законности передачи Крыма в состав УССР может дать и Конституционный суд РФ", — сказал сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, россия, ссср, рсфср, сергей цеков, совет федерации рф, украина
Политика, Россия, СССР, РСФСР, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Украина
Россия имеет полное право отменить акт о передаче Крыма УССР, заявили в СФ

Цеков: РФ как правопреемница СССР имеет право отменить акт о передаче Крыма УССР

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Карта России в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Россия, как правопреемница СССР, имеет полное законное право отменить акт от 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.
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"Акт 1954 года - незаконное решение, которое должно быть отменено, и Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное и законное право", - сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что идея отмены этого документа звучит уже не одно десятилетие.
"Мы пришли к выводу, что акт от 1954 года может быть отменен Федеральным собранием Российской Федерации, кроме того, свою оценку по законности передачи Крыма в состав УССР может дать и Конституционный суд РФ", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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