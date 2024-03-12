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Крым вернулся в состав России демократическим путем, заявил Карлсон - РИА Новости, 12.03.2024
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05:20 12.03.2024 (обновлено: 06:29 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/krym-1932407855.html
Крым вернулся в состав России демократическим путем, заявил Карлсон
Крым вернулся в состав России демократическим путем, заявил Карлсон - РИА Новости, 12.03.2024
Крым вернулся в состав России демократическим путем, заявил Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым стал российским в результате демократического референдума. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:20
2024-03-12T06:29
россия
украина
севастополь
такер карлсон
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым стал российским в результате демократического референдума.&quot;В Крыму прошел референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90 процентов русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс&quot;, — заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, севастополь, такер карлсон, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Такер Карлсон, Владимир Путин, ООН
Крым вернулся в состав России демократическим путем, заявил Карлсон

Карлсон: Крым стал российским в результате демократического референдума

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДень ВМФ в Севастополе
День ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым стал российским в результате демократического референдума.
«

"В Крыму прошел референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90 процентов русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс", — заявил Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаСевастопольТакер КарлсонВладимир ПутинООН
 
 
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