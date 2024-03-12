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В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение - РИА Новости, 12.03.2024
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02:06 12.03.2024 (обновлено: 05:35 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/krym-1932400930.html
В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение
В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение - РИА Новости, 12.03.2024
В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предложил Турции возобновить торговое... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:06
2024-03-12T05:35
турция
сирия
экономика
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами.&quot;Турция весьма настойчиво обсуждает с нашей страной вопросы морских перевозок, в том числе, зерновую сделку и параллельный импорт товаров из третьих стран. Для Крыма было бы важно, чтобы в этой повестке присутствовал и вопрос возобновления морского торгового и пассажирского сообщения между крымскими и турецкими портами по приемлемой для обеих сторон схеме, о которой крымские деловые круги готовы договариваться с турецкими партнерами. Эта работа сулит большую выгоду не только крымскому, но и турецкому бизнесу, что немаловажно для турецкой экономики, переживающей непростые времена&quot;, — сказал Мурадов РИА Новости.Кроме того, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется.Паромное сообщение между Крымом и Турцией было прекращено без каких-либо переговоров в 2017 году.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
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турция, сирия, экономика, георгий мурадов
Турция, Сирия, Экономика, Георгий Мурадов
В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение

Постпред Крыма Мурадов предложил Турции возобновить морское сообщение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПорт в городе Керчь
Порт в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Порт в городе Керчь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами.
«

"Турция весьма настойчиво обсуждает с нашей страной вопросы морских перевозок, в том числе, зерновую сделку и параллельный импорт товаров из третьих стран. Для Крыма было бы важно, чтобы в этой повестке присутствовал и вопрос возобновления морского торгового и пассажирского сообщения между крымскими и турецкими портами по приемлемой для обеих сторон схеме, о которой крымские деловые круги готовы договариваться с турецкими партнерами. Эта работа сулит большую выгоду не только крымскому, но и турецкому бизнесу, что немаловажно для турецкой экономики, переживающей непростые времена", — сказал Мурадов РИА Новости.

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Кроме того, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией было прекращено без каких-либо переговоров в 2017 году.
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