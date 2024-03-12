https://ria.ru/20240312/krylov-1932611264.html

Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО

Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 12.03.2024

Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО

Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает городская администрация. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:25

2024-03-12T22:25

2024-03-12T23:48

специальная военная операция на украине

дмитрий крылов

авдеевка

россия

югорск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932610702_0:34:822:496_1920x0_80_0_0_87f589aa9c370218ee1979367d8d33de.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает городская администрация. "В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов", — говорится в сообщении. Отмечается, что Крылов в декабре 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. В качестве командира штурмового взвода он участвовал в освобождении Авдеевки и 4 февраля получил смертельное ранение. По данным властей, похоронен Крылов будет в родном Кургане. Как уточнили в администрации, чиновник 15 лет посвятил муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год Крылов замещал должность управляющего делами администрации города Югорска.

авдеевка

россия

югорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий крылов, авдеевка, россия, югорск, происшествия