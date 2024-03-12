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Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 12.03.2024 (обновлено: 23:48 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/krylov-1932611264.html
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 12.03.2024
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО
Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает городская администрация. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:25
2024-03-12T23:48
специальная военная операция на украине
дмитрий крылов
авдеевка
россия
югорск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает городская администрация. "В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов", — говорится в сообщении. Отмечается, что Крылов в декабре 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. В качестве командира штурмового взвода он участвовал в освобождении Авдеевки и 4 февраля получил смертельное ранение. По данным властей, похоронен Крылов будет в родном Кургане. Как уточнили в администрации, чиновник 15 лет посвятил муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год Крылов замещал должность управляющего делами администрации города Югорска.
авдеевка
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дмитрий крылов, авдеевка, россия, югорск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Крылов, Авдеевка, Россия, Югорск, Происшествия
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в зоне СВО

Экс-замглавы Югорска погиб в зоне специальной военной операции

© Официальный Telegram-канал администрации города ЮгорскаБывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов
Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов
© Официальный Telegram-канал администрации города Югорска
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Бывший заместитель главы Югорска в ХМАО Дмитрий Крылов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает городская администрация.
"В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Крылов в декабре 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. В качестве командира штурмового взвода он участвовал в освобождении Авдеевки и 4 февраля получил смертельное ранение. По данным властей, похоронен Крылов будет в родном Кургане.
Как уточнили в администрации, чиновник 15 лет посвятил муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год Крылов замещал должность управляющего делами администрации города Югорска.
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КрыловАвдеевкаРоссияЮгорскПроисшествия
 
 
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