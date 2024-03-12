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Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области - РИА Новости, 12.03.2024
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Липецкая область
 
11:34 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/korm-1932454819.html
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области - РИА Новости, 12.03.2024
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области
Завод по производству кормов для домашних животных открылся на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области, совокупный объем... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:34
2024-03-12T11:34
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Завод по производству кормов для домашних животных открылся на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области, совокупный объем инвестиций в производство составил более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, общая площадь завода компании "Петэксперт" составляет 18 тысяч квадратных метров, из них 16 тысяч "квадратов" занимает производственный цех. Объем производства первой очереди составит 10 тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год, к концу 2024 года полная производственная мощность составит 20 тысяч тонн. По словам руководства компании, до 2027 года они намерены полностью завершить строительство производственного комплекса, где будут работать два завода по производству сухих кормов общей мощностью 80 тысяч тонн, и два – по производству влажных кормов, мощность которых составит 40 тысяч тонн. На предприятии будет создано 150 рабочих мест. "Компания "Петэксперт" станет примером для новых инвесторов, рассматривающих эту площадку для размещения своих производств. ОЭЗ "Липецк", к которой относится эта территория, по многим параметрам является лидером в стране среди подобных ОЭЗ. И вопрос не только в преференциях и льготах, которые получают резиденты особых экономических зон. Липецк и Елец имеют ряд других преимуществ, в числе которых удобная логистика, ресурсоснабжающая инфраструктура, а также налаженное взаимодействие с профессиональными учебными организациями по подготовке кадров", – отметил Артамонов. Губернатор считает важным тот факт, что производители кормов, помимо сотрудничества с местными поставщиками сырья и ингредиентов, планируют системно заниматься подготовкой кадров для предприятия вместе с ссузами и вузами Липецкой области. Как сообщил Артамонов, уже разработана корпоративная стипендиальная программа, благодаря которой ежемесячно 10 лучших студентов будут получать дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240311/karera-1932338230.html
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липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов

Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Завод по производству кормов для домашних животных открылся на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области, совокупный объем инвестиций в производство составил более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, общая площадь завода компании "Петэксперт" составляет 18 тысяч квадратных метров, из них 16 тысяч "квадратов" занимает производственный цех. Объем производства первой очереди составит 10 тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год, к концу 2024 года полная производственная мощность составит 20 тысяч тонн.
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По словам руководства компании, до 2027 года они намерены полностью завершить строительство производственного комплекса, где будут работать два завода по производству сухих кормов общей мощностью 80 тысяч тонн, и два – по производству влажных кормов, мощность которых составит 40 тысяч тонн. На предприятии будет создано 150 рабочих мест.
"Компания "Петэксперт" станет примером для новых инвесторов, рассматривающих эту площадку для размещения своих производств. ОЭЗ "Липецк", к которой относится эта территория, по многим параметрам является лидером в стране среди подобных ОЭЗ. И вопрос не только в преференциях и льготах, которые получают резиденты особых экономических зон. Липецк и Елец имеют ряд других преимуществ, в числе которых удобная логистика, ресурсоснабжающая инфраструктура, а также налаженное взаимодействие с профессиональными учебными организациями по подготовке кадров", – отметил Артамонов.
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Губернатор считает важным тот факт, что производители кормов, помимо сотрудничества с местными поставщиками сырья и ингредиентов, планируют системно заниматься подготовкой кадров для предприятия вместе с ссузами и вузами Липецкой области. Как сообщил Артамонов, уже разработана корпоративная стипендиальная программа, благодаря которой ежемесячно 10 лучших студентов будут получать дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.
 
Липецкая областьЛипецкЕлецИгорь Артамонов
 
 
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