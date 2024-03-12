https://ria.ru/20240312/konkurs-1932569153.html
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:25
2024-03-12T18:25
2024-03-12T18:25
россия
владимир путин
экономика
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением региональных задач. "Вы смогли поработать и на территориях, здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территории. Тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. Это очень важный элемент подготовки конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей. Хочу поблагодарить наших коллег в регионах, руководителей регионов за то, что они предоставили такую возможность", — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". Ранее Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.
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россия, владимир путин, экономика, "лидеры россии"
Россия, Владимир Путин, Экономика, "Лидеры России"
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Путин поблагодарил глав регионов за возможности для участников "Лидеров России"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением региональных задач.
"Вы смогли поработать и на территориях, здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территории. Тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. Это очень важный элемент подготовки конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей. Хочу поблагодарить наших коллег в регионах, руководителей регионов за то, что они предоставили такую возможность", — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Ранее Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.
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