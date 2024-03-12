Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/konkurs-1932569153.html
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:25
2024-03-12T18:25
россия
владимир путин
экономика
"лидеры россии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932565419_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_2cafc371121205363bee869e2cffa6b5.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением региональных задач. "Вы смогли поработать и на территориях, здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территории. Тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. Это очень важный элемент подготовки конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей. Хочу поблагодарить наших коллег в регионах, руководителей регионов за то, что они предоставили такую возможность", — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". Ранее Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932565419_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_1c62bd8d2ed80011908730e737d4093a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, "лидеры россии"
Россия, Владимир Путин, Экономика, "Лидеры России"
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"

Путин поблагодарил глав регионов за возможности для участников "Лидеров России"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав субъектов РФ за предоставленную возможность участникам конкурса "Лидеры России" поработать над решением региональных задач.
"Вы смогли поработать и на территориях, здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территории. Тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. Это очень важный элемент подготовки конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей. Хочу поблагодарить наших коллег в регионах, руководителей регионов за то, что они предоставили такую возможность", — заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Ранее Путин назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика"Лидеры России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала