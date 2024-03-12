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Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
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17:23 12.03.2024 (обновлено: 18:26 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/konkurs-1932553114.html
Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России"
Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России" и отметил, что с момента создания конкурса в нем... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:23
2024-03-12T18:26
россия
владимир путин
общество
дмитрий песков
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России" и отметил, что с момента создания конкурса в нем приняли участие более миллиона человек."Цель простая – прежде всего вас поздравить с результатом, во-вторых, послушать ваше мнение, что и как было, с чем вы столкнулись в ходе контактов друг с другом, в ходе бесед и занятий с теми людьми, которые приходили к вам различных форматах. Нужно сказать, это уже пятый у нас выпуск, что за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Президент также назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире."Это уже пятый у нас выпуск, да? За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента.
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россия, владимир путин, общество, дмитрий песков, "лидеры россии"
Россия, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Песков, "Лидеры России"
Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России"

Путин в Кремле поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России" и отметил, что с момента создания конкурса в нем приняли участие более миллиона человек.
"Цель простая – прежде всего вас поздравить с результатом, во-вторых, послушать ваше мнение, что и как было, с чем вы столкнулись в ходе контактов друг с другом, в ходе бесед и занятий с теми людьми, которые приходили к вам различных форматах. Нужно сказать, это уже пятый у нас выпуск, что за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент также назвал конкурс "Лидеры России" самым крупным кадровым форумом в стране и во всем мире.
"Это уже пятый у нас выпуск, да? За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сейчас проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его словам, это "платформа, которая набрала обороты", она собрала тысячи целеустремленных людей - и молодых, и среднего возраста, которые проявили себя. Среди участников есть и те, кто принимает участие в СВО, добровольцы, представители органов власти, отметил пресс-секретарь президента.
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