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Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье
Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024
Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье
Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:36
2024-03-12T15:36
2024-03-12T15:36
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры региона.Нововведение объединило все библиотеки области. Теперь читатели получили возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать необходимую литературу.Отмечается, что для доступа к библиотечным услугам жителям Подмосковья следует зарегистрироваться на специальном портале и получить электронный читательский билет.
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