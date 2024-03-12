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Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:36 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/knigi-1932524179.html
Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье
Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024
Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье
Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:36
2024-03-12T15:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры региона.Нововведение объединило все библиотеки области. Теперь читатели получили возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать необходимую литературу.Отмечается, что для доступа к библиотечным услугам жителям Подмосковья следует зарегистрироваться на специальном портале и получить электронный читательский билет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПосетительница в Волгоградской библиотеке
Посетительница в Волгоградской библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры региона.
Нововведение объединило все библиотеки области. Теперь читатели получили возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать необходимую литературу.
Отмечается, что для доступа к библиотечным услугам жителям Подмосковья следует зарегистрироваться на специальном портале и получить электронный читательский билет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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