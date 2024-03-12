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Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье

Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024

Цифровой сервис для заказа книг в библиотеках запустили в Подмосковье

Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:36

2024-03-12T15:36

2024-03-12T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новый цифровой сервис для поиска книг сделали доступным для читателей библиотек в Московской области. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры региона.Нововведение объединило все библиотеки области. Теперь читатели получили возможность узнать о наличии книги в конкретном городе, а также найти и заказать необходимую литературу.Отмечается, что для доступа к библиотечным услугам жителям Подмосковья следует зарегистрироваться на специальном портале и получить электронный читательский билет.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)