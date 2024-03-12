https://ria.ru/20240312/klinton-1932613392.html

Клинтон заявил, что сделал все, чтобы Россия стала партнером США

Клинтон заявил, что сделал все, чтобы Россия стала партнером США - РИА Новости, 12.03.2024

Клинтон заявил, что сделал все, чтобы Россия стала партнером США

Экс-президент США Билл Клинтон, выступая во вторник в Праге на конференции "Наша безопасность – не данность", заявил, что в своё время сделал всё, что было в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:56

2024-03-12T22:56

2024-03-12T22:56

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ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон, выступая во вторник в Праге на конференции "Наша безопасность – не данность", заявил, что в своё время сделал всё, что было в его силах для того, чтобы Россия стала партнером его страны, сообщило Чешское ТВ. Однодневная международная конференция "Наша безопасность – не данность" в Праге посвящена 25-летию вступления Чехии, Польши и Венгрии в состав НАТО, которое произошло 12 марта 1999 года. Клинтон в то время был хозяином Белого дома. "Тогдашнее решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс", - считает Клинтон. По словам экс-президента, он попытался сделать своим партнером и Россию. "Я сделал для этого всё, что мог", - подчеркнул Клинтон. По словам Клинтона, он не жалеет ни об одной минуте, потраченной на эти попытки. Он также напомнил об Основополагающем акте Россия-НАТО, подписанном в 1997 году, также при его президентстве. "Мы потерпели неудачу, Россия пошла в другом направлении, но важно стараться поступать правильно", - отметил Клинтон. При этом экс-глава США полагает, что в ближайшие 25 лет наступит время, когда у людей появится шанс написать новую, более лучшую историю. В своем выступлении Клинтон высоко оценил помощь Украине со стороны Чехии. По его словам, Чехия была первой страной-членом НАТО, которая начала помогать Киеву и продолжает это делать до сих пор. При этом Клинтон упомянул о приеме Чехией большого количества украинских беженцев и крупной военной помощи Украине, а также поблагодарил Чехию за инициативу по закупке в третьих странах боеприпасов для Украины. "Вы пытаетесь их достать и выходите при этом за границы членов НАТО. Я не знаю никого другого, кто бы предпринял такие усилия", - подчеркнул Клинтон. В месте проведения конференции, в Пражском граде, Клинтон во вторник также получил из рук президента Чехии Петра Павела орден Томаша Гаррига Масарика I степени. По словам Павела, экс-президент США удостоен этой награды за большой вклад в продвижение демократии и стабильности в Центральной и Восточной Европе и своим участием в расширении НАТО за счет включения в альянс в 1999 году Чехии, Польши и Венгрии.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

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в мире, чехия, россия, сша, петр павел, билл клинтон, нато