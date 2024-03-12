https://ria.ru/20240312/karabulak-1932544167.html

В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке

В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке - РИА Новости, 12.03.2024

В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке

Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:49

2024-03-12T16:49

2024-03-12T16:49

происшествия

россия

сунженский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал ликвидированным в начале марта в Карабулаке боевикам, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты Сунженского района устроенный в земле схрон", - говорится в сообщении. По данным министерства, в тайнике находились продукты питания (гречка, сахар, тушенка, продукты быстрого приготовления) и медицинские изделия (бинты, вата и другое). "Предположительно, схрон принадлежал членам бандподполья, ликвидированным сотрудниками правоохранительных органов в городе Карабулаке в ходе контртеррористической операции", - отмечает МВД. Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240307/karabulak-1931722255.html

https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html

россия

сунженский район

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, сунженский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, мвд по ингушетии