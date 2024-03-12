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В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке - РИА Новости, 12.03.2024
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16:49 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/karabulak-1932544167.html
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке - РИА Новости, 12.03.2024
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:49
2024-03-12T16:49
происшествия
россия
сунженский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
мвд по ингушетии
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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал ликвидированным в начале марта в Карабулаке боевикам, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты Сунженского района устроенный в земле схрон", - говорится в сообщении. По данным министерства, в тайнике находились продукты питания (гречка, сахар, тушенка, продукты быстрого приготовления) и медицинские изделия (бинты, вата и другое). "Предположительно, схрон принадлежал членам бандподполья, ликвидированным сотрудниками правоохранительных органов в городе Карабулаке в ходе контртеррористической операции", - отмечает МВД. Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240307/karabulak-1931722255.html
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россия
сунженский район
республика ингушетия
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происшествия, россия, сунженский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, мвд по ингушетии
Происшествия, Россия, Сунженский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке

Силовики нашли в лесу схрон боевиков, ликвидированных 2 марта в Карабулаке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал ликвидированным в начале марта в Карабулаке боевикам, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты Сунженского района устроенный в земле схрон", - говорится в сообщении.
Кадры контртеррористической операции в Карабулаке
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По данным министерства, в тайнике находились продукты питания (гречка, сахар, тушенка, продукты быстрого приготовления) и медицинские изделия (бинты, вата и другое). "Предположительно, схрон принадлежал членам бандподполья, ликвидированным сотрудниками правоохранительных органов в городе Карабулаке в ходе контртеррористической операции", - отмечает МВД.
Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияСунженский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика ИнгушетияМВД по Ингушетии
 
 
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