https://ria.ru/20240312/karabulak-1932544167.html
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке - РИА Новости, 12.03.2024
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:49
2024-03-12T16:49
2024-03-12T16:49
происшествия
россия
сунженский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
мвд по ингушетии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал ликвидированным в начале марта в Карабулаке боевикам, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты Сунженского района устроенный в земле схрон", - говорится в сообщении. По данным министерства, в тайнике находились продукты питания (гречка, сахар, тушенка, продукты быстрого приготовления) и медицинские изделия (бинты, вата и другое). "Предположительно, схрон принадлежал членам бандподполья, ликвидированным сотрудниками правоохранительных органов в городе Карабулаке в ходе контртеррористической операции", - отмечает МВД. Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240307/karabulak-1931722255.html
https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html
россия
сунженский район
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сунженский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, мвд по ингушетии
Происшествия, Россия, Сунженский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии нашли тайник боевиков, ликвидированных в Карабулаке
Силовики нашли в лесу схрон боевиков, ликвидированных 2 марта в Карабулаке
НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в лесу в Сунженском районе Ингушетии нашли тайник с медикаментами и продовольствием, который, по их данным, принадлежал ликвидированным в начале марта в Карабулаке боевикам, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ РФ
по Ингушетии и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО
в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в лесном массиве на юго-восточной окраине селения Алхасты Сунженского района устроенный в земле схрон", - говорится в сообщении.
Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО
По данным министерства, в тайнике находились продукты питания (гречка, сахар, тушенка, продукты быстрого приготовления) и медицинские изделия (бинты, вата и другое). "Предположительно, схрон принадлежал членам бандподполья, ликвидированным сотрудниками правоохранительных органов в городе Карабулаке в ходе контртеррористической операции", - отмечает МВД.
Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ
заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК
сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
* Запрещенная в России террористическая организация
СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке