https://ria.ru/20240312/kapitulyatsiya-1932405594.html

В Киеве объявили о капитуляции

В Киеве объявили о капитуляции - РИА Новости, 12.03.2024

В Киеве объявили о капитуляции

Украина полностью капитулировала перед Польшей в борьбе за свои экономические интересы, заявил в интервью изданию "Экономические новости" киевский аналитик... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T04:07

2024-03-12T04:07

2024-03-12T04:19

в мире

украина

польша

алексей кущ

евросоюз

европейский банк реконструкции и развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Украина полностью капитулировала перед Польшей в борьбе за свои экономические интересы, заявил в интервью изданию "Экономические новости" киевский аналитик Алексей Кущ.По словам эксперта, в начале торговой войны Киев грозил Варшаве исками во Всемирную торговую организацию, "а сейчас фактически подписал акт капитуляции"."Европейский банк реконструкции и развития на 800 миллионов долларов профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства… А тут просто одним росчерком пера все перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками", — констатировал Кущ.Как считает экономист, Украине показали "красную карточку", дав понять, что аграрно-сырьевая экономика Европе не нужна. Кроме того, ЕС "даже при оптимистическом сценарии" будет оберегать своих фермеров, указал он."Зачем им товары страны, которая не является членом ЕС. Поэтому если мы не изменим структуру экономики и останемся аграрно-сырьевой страной, никакого членства в ЕС не будет. Это совершенно очевидно", — резюмировал специалист.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240311/polsha-1932359500.html

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, алексей кущ, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития