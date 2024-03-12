https://ria.ru/20240312/kadry-1932567337.html
России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин
России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024
России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" о запуске программы "Время героев" для участников СВО, заявил, что РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:12
2024-03-12T18:12
2024-03-12T18:12
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" о запуске программы "Время героев" для участников СВО, заявил, что нужно полагаться на тех, кто служит Родине, у России должен быть запас прочности в плане кадров. "Там служат Родине... На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют. Для того, чтобы создать платформу движения вперед. Даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, общество, "лидеры россии"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, "Лидеры России"
России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин
Путин: "Время героев" нужно для создания кадрового запаса прочности в России
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" о запуске программы "Время героев" для участников СВО, заявил, что нужно полагаться на тех, кто служит Родине, у России должен быть запас прочности в плане кадров.
"Там служат Родине... На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют. Для того, чтобы создать платформу движения вперед. Даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", - сказал Путин.
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