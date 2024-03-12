https://ria.ru/20240312/kadry-1932567337.html

России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин

России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024

России нужен кадровый запас прочности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" о запуске программы "Время героев" для участников СВО, заявил, что РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" о запуске программы "Время героев" для участников СВО, заявил, что нужно полагаться на тех, кто служит Родине, у России должен быть запас прочности в плане кадров. "Там служат Родине... На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют. Для того, чтобы создать платформу движения вперед. Даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, "лидеры россии"