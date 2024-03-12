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СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю - РИА Новости, 12.03.2024
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05:39 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/izrail-1932408360.html
СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю
СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю
Президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:39
2024-03-12T05:39
израиль
в мире
рафах (провинция)
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников. "Хотя Байден пока что не принимал никаких решений об ограничении будущих военных поставок, чиновники заявили, что он вполне может пойти на это, если Израиль запустит новую операцию, которая подвергнет еще большей опасности палестинских мирных жителей", - пишет издание. Как отмечает Politico, готовность Вашингтона пойти на ограничение военных поставок свидетельствует о "чрезвычайно напряженных" отношениях Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам израильского источника издания, операция в Рафахе не является чем-то неминуемым, поскольку до ее начала предстоит эвакуировать из города палестинских беженцев, а также подготовить войска. Как отмечает Politico, "операция не могла бы начаться сегодня, даже если бы Нетаньяху отдал такой приказ". Кроме того, Тель-Авив до сих пор не предоставил Вашингтону продуманный и осуществимый план по защите гражданского населения Рафаха. Лишь ознакомившись с ним, США "дадут зеленый свет" на проведение операции Израиля. В прошлое воскресенье Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах. При этом израильский премьер заявил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если не будут отпущены остающиеся в плену ХАМАС израильские заложники. Он также отметил, что не наблюдает "прорыва" в переговорах. Как ранее заявлял официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга, в случае нападения на Рафах могут быть совершены преступления против человечности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932216138.html
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израиль
рафах (провинция)
сша
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израиль, в мире, рафах (провинция), сша, джо байден, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, politico, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Рафах (провинция), США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, Politico, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ назвали обстоятельства, при которых Байден ограничит помощь Израилю

Politico: Байден может урезать военную помощь Израилю в случае операции в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден может рассмотреть ограничение военной помощи Израилю, если Тель-Авив расширит наземную операцию в секторе Газа на город Рафах на юге анклава, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.
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"Хотя Байден пока что не принимал никаких решений об ограничении будущих военных поставок, чиновники заявили, что он вполне может пойти на это, если Израиль запустит новую операцию, которая подвергнет еще большей опасности палестинских мирных жителей", - пишет издание.
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Как отмечает Politico, готовность Вашингтона пойти на ограничение военных поставок свидетельствует о "чрезвычайно напряженных" отношениях Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
По словам израильского источника издания, операция в Рафахе не является чем-то неминуемым, поскольку до ее начала предстоит эвакуировать из города палестинских беженцев, а также подготовить войска. Как отмечает Politico, "операция не могла бы начаться сегодня, даже если бы Нетаньяху отдал такой приказ".
Кроме того, Тель-Авив до сих пор не предоставил Вашингтону продуманный и осуществимый план по защите гражданского населения Рафаха. Лишь ознакомившись с ним, США "дадут зеленый свет" на проведение операции Израиля.
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В прошлое воскресенье Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах. При этом израильский премьер заявил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если не будут отпущены остающиеся в плену ХАМАС израильские заложники. Он также отметил, что не наблюдает "прорыва" в переговорах.
Как ранее заявлял официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга, в случае нападения на Рафах могут быть совершены преступления против человечности.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильВ миреРафах (провинция)СШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСPoliticoООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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