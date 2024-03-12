https://ria.ru/20240312/izrail-1932396674.html

Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией

Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией - РИА Новости, 12.03.2024

Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, выступая в понедельник на специальном заседании Совета Безопасности ООН в сопровождении родственников израильских... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T00:46

2024-03-12T00:46

2024-03-12T01:05

израиль

россия

восточный иерусалим

исраэль кац

владимир путин

в мире

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, выступая в понедельник на специальном заседании Совета Безопасности ООН в сопровождении родственников израильских заложников, потребовал признать ХАМАС террористической организацией и ввести жесткие санкции против лидеров движения."Сегодня я стою здесь перед вами как министр иностранных дел Государства Израиль вместе с семьями, чьи близкие были похищены в Газе и находятся в большой опасности. Я здесь от имени женщин и девочек, которые были изнасилованы, убиты и искалечены террористами-убийцами ХАМАС", - заявил Кац в начале своего выступления.По словам министра, ООН слишком долго хранила молчание по поводу действий ХАМАС. Кац отметил, что ООН провела более 40 заседаний с 7 октября и ни разу не осудила преступления ХАМАС."Преступления ХАМАС даже более серьёзны, чем террористические акты, совершаемые "Аль-Каидой"*, "Исламским государством"* (запрещенные в РФ террористические организации) и другими террористическими организациями, против которых были введены санкции ООН ... Не отворачивайтесь от фактов: ХАМАС должен быть объявлен террористической организацией и подвергнуться жесточайшим санкциям", - подчеркнул Кац.Глава МИД Израиля также потребовал от СБ ООН оказать максимальное давление на ХАМАС с целью безоговорочного освобождения всех израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в палестинском анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240227/izrail-1929678849.html

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, восточный иерусалим, исраэль кац, владимир путин, в мире, хамас, оон, аль-каида, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году