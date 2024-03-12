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В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS - РИА Новости, 12.03.2024
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00:12 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/iris-1932395808.html
В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS
В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS - РИА Новости, 12.03.2024
В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS
Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил министр обороны Ханно Певкур. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T00:12
2024-03-12T00:12
эстония
в мире
латвия
германия
ханно певкур
инара мурниеце
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил министр обороны Ханно Певкур. "Наверняка первые комплексы IRIS мы увидим в Эстонии уже в следующем году, но вся система будет готова лишь к первому кварталу 2026 года. В 2025 году большинство ракетных комплексов уже будут работать в Эстонии, но установка всей системы возьмет чуть больше времени", - сказал Певкур порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. В прошлом году главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в Германии соглашение о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence на сумму почти 400 миллионов евро. Пока ЗРК IRIS не поступят в Эстонию, задачи противовоздушной обороны в порядке ротации выполняют испанские ЗРК NASAMS. Целью подразделения NASAMS является охрана авиабазы Эмари под Таллином как стратегического объекта.
https://ria.ru/20240214/sistemy-1927415842.html
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эстония, в мире, латвия, германия, ханно певкур, инара мурниеце
Эстония, В мире, Латвия, Германия, Ханно Певкур, Инара Мурниеце
В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS

Глава минобороны Эстонии Певкур: первые немецкие ЗРК IRIS прибудут в 2025 году

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил министр обороны Ханно Певкур.
«
"Наверняка первые комплексы IRIS мы увидим в Эстонии уже в следующем году, но вся система будет готова лишь к первому кварталу 2026 года. В 2025 году большинство ракетных комплексов уже будут работать в Эстонии, но установка всей системы возьмет чуть больше времени", - сказал Певкур порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
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В прошлом году главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в Германии соглашение о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence на сумму почти 400 миллионов евро.
Пока ЗРК IRIS не поступят в Эстонию, задачи противовоздушной обороны в порядке ротации выполняют испанские ЗРК NASAMS. Целью подразделения NASAMS является охрана авиабазы Эмари под Таллином как стратегического объекта.
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