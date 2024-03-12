https://ria.ru/20240312/iris-1932395808.html

В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS

В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS - РИА Новости, 12.03.2024

В Эстонию в 2025 году поставят первые немецкие ЗРК IRIS

Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил министр обороны Ханно Певкур. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T00:12

2024-03-12T00:12

2024-03-12T00:12

эстония

в мире

латвия

германия

ханно певкур

инара мурниеце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мар - РИА Новости. Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил министр обороны Ханно Певкур. "Наверняка первые комплексы IRIS мы увидим в Эстонии уже в следующем году, но вся система будет готова лишь к первому кварталу 2026 года. В 2025 году большинство ракетных комплексов уже будут работать в Эстонии, но установка всей системы возьмет чуть больше времени", - сказал Певкур порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. В прошлом году главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в Германии соглашение о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence на сумму почти 400 миллионов евро. Пока ЗРК IRIS не поступят в Эстонию, задачи противовоздушной обороны в порядке ротации выполняют испанские ЗРК NASAMS. Целью подразделения NASAMS является охрана авиабазы Эмари под Таллином как стратегического объекта.

https://ria.ru/20240214/sistemy-1927415842.html

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html

эстония

латвия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, в мире, латвия, германия, ханно певкур, инара мурниеце