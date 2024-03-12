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Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы - РИА Новости, 12.03.2024
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00:06 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/iran-1932395618.html
Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы - РИА Новости, 12.03.2024
Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или "ядерную сделку") и сесть за стол переговоров в случае готовности Европы вернуться к... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T00:06
2024-03-12T00:06
иран
в мире
тегеран (город)
европа
дональд трамп
нед прайс
магатэ
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или "ядерную сделку") и сесть за стол переговоров в случае готовности Европы вернуться к обязательствам по нему, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Встречи и консультации между замглавы МИД Ирана Али Багери и Энрике Мора с целью обсуждения двусторонних вопросов Ирана и Европы… всегда были в повестке дня Тегерана… На встрече обсуждался широкий спектр вопросов. Учитывая роль Европы в качестве координатора СВПД, одной из тем на переговорах было снятие санкций с Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. Он подчеркнул, что иранская сторона привержена принципу дипломатии и готова сесть за стол переговоров с европейской стороной. "Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД", - добавил иранский дипломат. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
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иран
тегеран (город)
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иран, в мире, тегеран (город), европа, дональд трамп, нед прайс, магатэ
Иран, В мире, Тегеран (город), Европа, Дональд Трамп, Нед Прайс, МАГАТЭ
Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы

В МИД Ирана заявили о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или "ядерную сделку") и сесть за стол переговоров в случае готовности Европы вернуться к обязательствам по нему, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Встречи и консультации между замглавы МИД Ирана Али Багери и Энрике Мора с целью обсуждения двусторонних вопросов Ирана и Европы… всегда были в повестке дня Тегерана… На встрече обсуждался широкий спектр вопросов. Учитывая роль Европы в качестве координатора СВПД, одной из тем на переговорах было снятие санкций с Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Канаани.
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Он подчеркнул, что иранская сторона привержена принципу дипломатии и готова сесть за стол переговоров с европейской стороной.
"Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД", - добавил иранский дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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