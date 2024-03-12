Иран выразил готовность вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
В МИД Ирана заявили о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или "ядерную сделку") и сесть за стол переговоров в случае готовности Европы вернуться к обязательствам по нему, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Встречи и консультации между замглавы МИД Ирана Али Багери и Энрике Мора с целью обсуждения двусторонних вопросов Ирана и Европы… всегда были в повестке дня Тегерана… На встрече обсуждался широкий спектр вопросов. Учитывая роль Европы в качестве координатора СВПД, одной из тем на переговорах было снятие санкций с Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Канаани.
Он подчеркнул, что иранская сторона привержена принципу дипломатии и готова сесть за стол переговоров с европейской стороной.
"Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД", - добавил иранский дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.