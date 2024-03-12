https://ria.ru/20240312/intervyu-1932614477.html

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-12T23:07

2024-03-12T23:07

2024-03-13T02:11

владимир путин

дмитрий киселев

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политика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00."После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.

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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным 2024-03-12T23:07 true PT0M29S

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владимир путин, дмитрий киселев, новости агентства, политика, россия