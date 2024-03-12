Рейтинг@Mail.ru
Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 12.03.2024 (обновлено: 02:11 13.03.2024)
https://ria.ru/20240312/intervyu-1932614477.html
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-12T23:07
2024-03-13T02:11
владимир путин
дмитрий киселев
новости агентства
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932605332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_418572b7c44e97d1616d29778952e6d2.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00."После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным
2024-03-12T23:07
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932605332_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e173f7aad105eb6c165b6a6b46fc0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий киселев, новости агентства, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Новости агентства, Политика, Россия
Киселев анонсировал большое интервью Путина

Интервью Путина Киселеву для "России 1" и РИА Новости выйдет в эфир в 10:00

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00.
"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
 
Владимир ПутинДмитрий КиселевНовости агентстваПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала