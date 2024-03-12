https://ria.ru/20240312/intervyu-1932614477.html
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-12T23:07
2024-03-12T23:07
2024-03-13T02:11
владимир путин
дмитрий киселев
новости агентства
политика
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00."После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал и аккаунты агентства в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" о предстоящем интервью с Путиным
2024-03-12T23:07
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий киселев, новости агентства, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Новости агентства, Политика, Россия
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Интервью Путина Киселеву для "России 1" и РИА Новости выйдет в эфир в 10:00
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, которое выйдет в эфир в среду в 10:00.
"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", — сказал Киселев, стоя на фоне Сенатского дворца Кремля.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Интервью покажут в 10:00 в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru
, Telegram-канал
и аккаунты агентства в соцсетях ВКонтакте
и Одноклассники
.
Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.