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Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
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13:48 12.03.2024 (обновлено: 13:52 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/il76-1932495615.html
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:48
2024-03-12T13:52
происшествия
ивановская область
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
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происшествия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76
Происшествия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ил-76
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области

МО РФ: причиной катастрофы Ил-76 в Ивановской области стало возгорание двигателя

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияИвановская областьВоздушно-космические силы РоссииИл-76
 
 
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