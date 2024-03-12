https://ria.ru/20240312/il76-1932495615.html
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:48
2024-03-12T13:48
2024-03-12T13:52
происшествия
ивановская область
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76
Происшествия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ил-76
Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области
МО РФ: причиной катастрофы Ил-76 в Ивановской области стало возгорание двигателя