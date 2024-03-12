https://ria.ru/20240312/il76-1932495615.html

Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области

Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024

Минобороны назвало причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:48

2024-03-12T13:48

2024-03-12T13:52

происшествия

ивановская область

воздушно-космические силы россии

ил-76

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел катастрофу в Ивановской области из-за пожара двигателя на взлете, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76