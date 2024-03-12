https://ria.ru/20240312/il-76-1932548027.html
При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области
При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области - РИА Новости, 12.03.2024
При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области
Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:04
2024-03-12T17:04
2024-03-12T17:24
происшествия
иваново
ил-76
вооруженные силы украины
оренбургская область
ивановская область
игорь руденя
денис паслер
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя."Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", — сказал он.В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку."Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — заявил губернатор региона Денис Паслер.Во вторник днем Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Ивановской области. Инцидент произошел в районе 13:00 мск. Борт должен был выполнить плановый полет. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
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иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
2024-03-12T17:04
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ил-76, вооруженные силы украины, оренбургская область, ивановская область, игорь руденя, денис паслер
Происшествия, Иваново, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Оренбургская область, Ивановская область, Игорь Руденя, Денис Паслер
При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области
Руденя: при крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя.
"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", — сказал он.
В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку.
"Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — заявил губернатор региона Денис Паслер.
Во вторник днем Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Ивановской области. Инцидент произошел в районе 13:00 мск. Борт должен был выполнить плановый полет. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.
Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ
сбили аналогичный борт в Белгородской области
. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
Самолет Ил-76: летно-технические характеристики