https://ria.ru/20240312/il-76-1932548027.html

При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области

При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области - РИА Новости, 12.03.2024

При крушении Ил-76 под Иваново погибли летчики из Тверской области

Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:04

2024-03-12T17:04

2024-03-12T17:24

происшествия

иваново

ил-76

вооруженные силы украины

оренбургская область

ивановская область

игорь руденя

денис паслер

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военные летчики из Тверской области погибли при крушении самолета Ил-76 под Иваново, сообщил глава региона Игорь Руденя."Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей области. Прошу передать соболезнования товарищам погибших, слова поддержки родственникам наших офицеров", — сказал он.В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку."Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — заявил губернатор региона Денис Паслер.Во вторник днем Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 при взлете с аэродрома в Ивановской области. Инцидент произошел в районе 13:00 мск. Борт должен был выполнить плановый полет. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.

https://ria.ru/20160701/1455649144.html

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T17:04 true PT0M26S

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Кирилл Волков

происшествия, иваново, ил-76, вооруженные силы украины, оренбургская область, ивановская область, игорь руденя, денис паслер