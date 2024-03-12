https://ria.ru/20240312/il-76-1932529897.html
В Госдуме не исключили награждения экипажа Ил-76, упавшего под Иваново
В Госдуме не исключили награждения экипажа Ил-76, упавшего под Иваново - РИА Новости, 12.03.2024
В Госдуме не исключили награждения экипажа Ил-76, упавшего под Иваново
Экипаж разбившегося Ил-76 к могут представить наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта, но пока говорить об этом... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:02
2024-03-12T16:02
2024-03-12T16:02
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происшествия
ивановская область
андрей картаполов
госдума рф
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экипаж разбившегося Ил-76 к могут представить наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта, но пока говорить об этом рано, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. "Скорее всего, ребята действительно уводили самолет от населенного пункта, но это опять будет понятно после того, как прочитают самописцы, все остальное. И если это так, то, наверное, министерство обороны будет ходатайствовать о награде для экипажа, но сейчас что-то говорить об этом, еще раз повторюсь, рано", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иваново, россия, происшествия, ивановская область, андрей картаполов, госдума рф, воздушно-космические силы россии, ил-76
Иваново, Россия, Происшествия, Ивановская область, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России, Ил-76
В Госдуме не исключили награждения экипажа Ил-76, упавшего под Иваново
Картаполов: если пилоты Ил-76 уходили от населенного пункта, их могут наградить
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экипаж разбившегося Ил-76 к могут представить наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта, но пока говорить об этом рано, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как сообщило Минобороны РФ
, в Ивановской области
потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС
РФ.
"Скорее всего, ребята действительно уводили самолет от населенного пункта, но это опять будет понятно после того, как прочитают самописцы, все остальное. И если это так, то, наверное, министерство обороны будет ходатайствовать о награде для экипажа, но сейчас что-то говорить об этом, еще раз повторюсь, рано", - сказал Картаполов.
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области