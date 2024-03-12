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Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области

Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024

Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:43

2024-03-12T13:43

2024-03-12T15:53

происшествия

ивановская область

ил-76

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны."На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — уточнили в ведомстве.Самолет должен был выполнить плановый полет, катастрофа произошла около 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России.Как сообщили в правительстве Ивановской области, населенные пункты региона не пострадали.Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.

https://ria.ru/20160701/1455649144.html

ивановская область

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T13:43 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, ил-76