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Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:43
2024-03-12T13:43
2024-03-12T15:53
происшествия
ивановская область
ил-76
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны."На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — уточнили в ведомстве.Самолет должен был выполнить плановый полет, катастрофа произошла около 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России.Как сообщили в правительстве Ивановской области, населенные пункты региона не пострадали.Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
https://ria.ru/20160701/1455649144.html
ивановская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
2024-03-12T13:43
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, ил-76
Происшествия, Ивановская область, Ил-76
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
В Ивановской области потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны.
"На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — уточнили в ведомстве.
Самолет должен был выполнить плановый полет, катастрофа произошла около 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.
На место вылетела комиссия Главного командования ВКС
России.
Как сообщили в правительстве Ивановской области, населенные пункты региона не пострадали.
Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ
сбили аналогичный борт в Белгородской области
. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
Самолет Ил-76: летно-технические характеристики