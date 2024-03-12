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Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
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13:43 12.03.2024 (обновлено: 15:53 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/id76-1932494848.html
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:43
2024-03-12T15:53
происшествия
ивановская область
ил-76
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны."На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — уточнили в ведомстве.Самолет должен был выполнить плановый полет, катастрофа произошла около 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России.Как сообщили в правительстве Ивановской области, населенные пункты региона не пострадали.Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
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ивановская область
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
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происшествия, ивановская область, ил-76
Происшествия, Ивановская область, Ил-76
Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области

В Ивановской области потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области, сообщило Минобороны.
"На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", — уточнили в ведомстве.
Самолет должен был выполнить плановый полет, катастрофа произошла около 13:00 мск. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.
На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
Как сообщили в правительстве Ивановской области, населенные пункты региона не пострадали.
Это второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
Самолет Ил-76. Архив - РИА Новости, 1920, 01.07.2016
Самолет Ил-76: летно-технические характеристики
1 июля 2016, 11:19
 
ПроисшествияИвановская областьИл-76
 
 
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