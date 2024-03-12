https://ria.ru/20240312/himars-1932404563.html
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:44
2024-03-12T03:44
2024-03-12T03:44
специальная военная операция на украине
сша
херсонская область
херсон
bae systems
lockheed martin
рсзо himars
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931371186_0:3:1262:713_1920x0_80_0_0_64107837cf4c8bec17d1f569834cab14.png
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — заявил он.В тыловом районеПятого марта командир одного из подразделений ВС России сообщил РИА Новости об уничтожении американской РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на Донецком участке фронта в Донбассе.Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении агентства.Удар "Искандером"Вскоре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что HIMARS был уничтожен в районе границы с Николаевской областью."Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html
https://ria.ru/20240311/vsu-1932391634.html
сша
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931371186_155:0:1108:715_1920x0_80_0_0_c9390dd9dfad1cbb8f50570e042fc6be.png
Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении
Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении
2024-03-12T03:44
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, херсонская область , херсон, bae systems, lockheed martin , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, США, Херсонская область , Херсон, BAE Systems, Lockheed Martin , РСЗО HIMARS
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
«
"HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — заявил он.
На Украине вскрылась информация о судьбе расчета Patriot
Пятого марта командир одного из подразделений ВС России сообщил РИА Новости об уничтожении американской РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на Донецком участке фронта в Донбассе.
Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении агентства.
Вскоре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что HIMARS был уничтожен в районе границы с Николаевской областью.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.
По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне
в сентябре 2022 года.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США
компаниями BAE Systems
и Lockheed Martin
в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту