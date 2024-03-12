https://ria.ru/20240312/himars-1932404563.html

В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024

В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:44

2024-03-12T03:44

2024-03-12T03:44

специальная военная операция на украине

сша

херсонская область

херсон

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рсзо himars

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — заявил он.В тыловом районеПятого марта командир одного из подразделений ВС России сообщил РИА Новости об уничтожении американской РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на Донецком участке фронта в Донбассе.Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении агентства.Удар "Искандером"Вскоре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что HIMARS был уничтожен в районе границы с Николаевской областью."Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html

https://ria.ru/20240311/vsu-1932391634.html

сша

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении 2024-03-12T03:44 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, херсонская область , херсон, bae systems, lockheed martin , рсзо himars