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В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:44 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/himars-1932404563.html
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:44
2024-03-12T03:44
специальная военная операция на украине
сша
херсонская область
херсон
bae systems
lockheed martin
рсзо himars
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. &lt;…&gt; Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — заявил он.В тыловом районеПятого марта командир одного из подразделений ВС России сообщил РИА Новости об уничтожении американской РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на Донецком участке фронта в Донбассе.Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении агентства.Удар "Искандером"Вскоре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что HIMARS был уничтожен в районе границы с Николаевской областью."Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html
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сша
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Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении
Уничтожение американской установки РСЗО HIMARS на Донецком направлении
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сша, херсонская область , херсон, bae systems, lockheed martin , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, США, Херсонская область , Херсон, BAE Systems, Lockheed Martin , РСЗО HIMARS
В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

Российские военные уничтожили американские установоки РСЗО HIMARS. 6 марта 2024
Российские военные уничтожили американские установоки РСЗО HIMARS. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
«
"HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — заявил он.
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В тыловом районе

Пятого марта командир одного из подразделений ВС России сообщил РИА Новости об уничтожении американской РСЗО HIMARS в тыловом районе украинских войск на Донецком участке фронта в Донбассе.
Кадры, снятые при помощи беспилотника, на которых зафиксировано уничтожение РСЗО HIMARS, оказались в распоряжении агентства.

Удар "Искандером"

Вскоре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что HIMARS был уничтожен в районе границы с Николаевской областью.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса "Искандер", - сказал Василенко РИА Новости.
По его словам, именно из этой пусковой установки HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в городе Херсоне в сентябре 2022 года.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАХерсонская областьХерсонBAE SystemsLockheed MartinРСЗО HIMARS
 
 
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