Польские фермеры перекрыли движение фур на границе с Украиной
Польские фермеры перекрыли движение фур на 4 направлениях на границе с Украиной
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали на границе въезд грузовиков на четырех направлениях, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству Укринформ.
"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", — сказал он.
По словам Демченко, в окрестностях КПП "Ягодин" и "Шегини" протестующие пропускают из Польши на Украину только некоторые машины — за прошедшие сутки 50 и 30 соответственно. На пяти пунктах пропуска образовалась очередь примерно в полторы тысячи фур, большинство из них стоит в пункте пропуска КПП "Ягодин". При этом, утверждает чиновник, легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу.
Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.