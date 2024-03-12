https://ria.ru/20240312/granitsa-1932522677.html

Польские фермеры перекрыли движение фур на границе с Украиной

Польские фермеры перекрыли движение фур на границе с Украиной - РИА Новости, 12.03.2024

Польские фермеры перекрыли движение фур на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали на границе въезд грузовиков на четырех направлениях, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:31

2024-03-12T15:31

2024-03-12T15:59

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали на границе въезд грузовиков на четырех направлениях, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству Укринформ."По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", — сказал он. По словам Демченко, в окрестностях КПП "Ягодин" и "Шегини" протестующие пропускают из Польши на Украину только некоторые машины — за прошедшие сутки 50 и 30 соответственно. На пяти пунктах пропуска образовалась очередь примерно в полторы тысячи фур, большинство из них стоит в пункте пропуска КПП "Ягодин". При этом, утверждает чиновник, легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу. Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко