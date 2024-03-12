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"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/goroda-1932593021.html
"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России
"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России - РИА Новости, 12.03.2024
"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России
Уже этим летом российские солдаты освободят Харьков и подойдут к Одессе, так как ВСУ больше не могут сопротивляться, предположил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:19
2024-03-12T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
харьков
киев
скотт риттер
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Уже этим летом российские солдаты освободят Харьков и подойдут к Одессе, так как ВСУ больше не могут сопротивляться, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", — заявил Риттер.По словам эксперта, у ВСУ больше нет возможности противостоять России из-за недостатка личного состава. Такое положение украинской армии, считает аналитик, должно заставить Киев отступить."Им лучше всего отступить к Днепру — это позволит сократить численность своих войск там, а затем сконцентрировать силы на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов", — отметил Риттер.В последний месяц ВСУ потерпели чувствительные поражения и отступили из ключевых укрепрайонов. Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, а пока это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240312/makron-1932574044.html
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в мире, сша, украина, россия, харьков, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Харьков, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России

Риттер: уже этим летом Россия освободит Харьков и постучится в двери Одессы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Уже этим летом российские солдаты освободят Харьков и подойдут к Одессе, так как ВСУ больше не могут сопротивляться, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", — заявил Риттер.
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По словам эксперта, у ВСУ больше нет возможности противостоять России из-за недостатка личного состава. Такое положение украинской армии, считает аналитик, должно заставить Киев отступить.
«
"Им лучше всего отступить к Днепру — это позволит сократить численность своих войск там, а затем сконцентрировать силы на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов", — отметил Риттер.
В последний месяц ВСУ потерпели чувствительные поражения и отступили из ключевых укрепрайонов. Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, а пока это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияХарьковКиевСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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