https://ria.ru/20240312/goroda-1932593021.html

"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России

"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России - РИА Новости, 12.03.2024

"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России

Уже этим летом российские солдаты освободят Харьков и подойдут к Одессе, так как ВСУ больше не могут сопротивляться, предположил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:19

специальная военная операция на украине

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харьков

киев

скотт риттер

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Уже этим летом российские солдаты освободят Харьков и подойдут к Одессе, так как ВСУ больше не могут сопротивляться, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", — заявил Риттер.По словам эксперта, у ВСУ больше нет возможности противостоять России из-за недостатка личного состава. Такое положение украинской армии, считает аналитик, должно заставить Киев отступить."Им лучше всего отступить к Днепру — это позволит сократить численность своих войск там, а затем сконцентрировать силы на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов", — отметил Риттер.В последний месяц ВСУ потерпели чувствительные поражения и отступили из ключевых укрепрайонов. Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, а пока это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240312/makron-1932574044.html

https://ria.ru/20240312/udar-1932521135.html

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россия

харьков

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