https://ria.ru/20240312/gladkov-1932616507.html

Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области

Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024

Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:50

2024-03-12T23:50

2024-03-12T23:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

курская область

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. "Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", - написал Гладков в Telegram-канале. Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность