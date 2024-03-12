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Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/gladkov-1932616507.html
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:50
2024-03-12T23:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
курская область
вячеслав гладков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. "Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", - написал Гладков в Telegram-канале. Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области

Гладков: на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет.
"Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияКурская областьВячеслав ГладковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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