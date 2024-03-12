https://ria.ru/20240312/gladkov-1932616507.html
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:50
2024-03-12T23:50
2024-03-12T23:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
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курская область
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет. "Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", - написал Гладков в Telegram-канале. Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Гладков: на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет