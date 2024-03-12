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ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 12.03.2024 (обновлено: 13:08 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/germaniya-1932486872.html
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:07
2024-03-12T13:08
специальная военная операция на украине
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олаф шольц
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на Украине. В обращении к бундестагу депутаты ГД призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Российские депутаты также отмечают, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, а также "здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе". При этом факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружений, дают основания утверждать о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера, указывается в документе. Также там подчеркивается, что утверждения канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия вызывают сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей немецкой политики на украинском направлении.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Госдума РФ
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине

ГД призвала бундестаг расследовать участие военных бундесвера в боях на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на Украине.
В обращении к бундестагу депутаты ГД призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины".
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Российские депутаты также отмечают, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, а также "здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе".
При этом факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружений, дают основания утверждать о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера, указывается в документе.
Также там подчеркивается, что утверждения канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия вызывают сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей немецкой политики на украинском направлении.
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