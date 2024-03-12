https://ria.ru/20240312/germaniya-1932486872.html

ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине

ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 12.03.2024

ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:07

2024-03-12T13:07

2024-03-12T13:08

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на Украине. В обращении к бундестагу депутаты ГД призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Российские депутаты также отмечают, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, а также "здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе". При этом факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружений, дают основания утверждать о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера, указывается в документе. Также там подчеркивается, что утверждения канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия вызывают сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей немецкой политики на украинском направлении.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, госдума рф