https://ria.ru/20240312/germaniya-1932486872.html
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:07
2024-03-12T13:07
2024-03-12T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к бундестагу с призывом расследовать участие военнослужащих бундесвера в боевых действиях на Украине. В обращении к бундестагу депутаты ГД призывают "провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины". Российские депутаты также отмечают, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, а также "здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе". При этом факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружений, дают основания утверждать о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера, указывается в документе. Также там подчеркивается, что утверждения канцлера Германии Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия вызывают сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей немецкой политики на украинском направлении.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Госдума РФ
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных ФРГ в боях на Украине
ГД призвала бундестаг расследовать участие военных бундесвера в боях на Украине