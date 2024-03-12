https://ria.ru/20240312/gensek-1932567671.html
Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:14
2024-03-12T18:14
2024-03-12T18:46
в мире
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клаус йоханнис
европа
восточная европа
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО."Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге.По его словам, НАТО нуждается в обновлении взгляда на свою миссию. В частности, Йоханнис обратил внимание, что Восточная Европа вносит ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в рамках НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса."Мы постоянно стремились максимально сблизить обе стороны Атлантики, потому что да, для нас трансатлантические отношения важны. Я считаю, что настало время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур. Это законное стремление государства, которое пережило радикальные преобразования за последние два десятилетия и которое могло бы использовать этот опыт для формирования нового видения того, как мы можем быстро и эффективно реагировать на разнообразный и сложный спектр вызовов и угроз", — подчеркнул Йоханнис.Он добавил, что Румыния не смогла бы развиваться экономически, не привлекала бы капитал и инвесторов, если бы не было твердых гарантий национальной безопасности. И эти гарантии напрямую связаны с военной модернизацией страны, а также с ее членством в Североатлантическом альянсе, отметил президент.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, румыния, нато, клаус йоханнис, европа, восточная европа
В мире, Румыния, НАТО, Клаус Йоханнис, Европа, Восточная Европа
Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии Йоханнис намерен баллотироваться на пост генсека НАТО
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.
"Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа
и наш регион", — заявил Йоханнис на брифинге.
По его словам, НАТО нуждается в обновлении взгляда на свою миссию. В частности, Йоханнис обратил внимание, что Восточная Европа
вносит ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в рамках НАТО, поэтому этот регион должен быть представлен в руководстве альянса.
"Мы постоянно стремились максимально сблизить обе стороны Атлантики, потому что да, для нас трансатлантические отношения важны. Я считаю, что настало время для нашей страны взять на себя еще большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур. Это законное стремление государства, которое пережило радикальные преобразования за последние два десятилетия и которое могло бы использовать этот опыт для формирования нового видения того, как мы можем быстро и эффективно реагировать на разнообразный и сложный спектр вызовов и угроз", — подчеркнул Йоханнис.
Он добавил, что Румыния не смогла бы развиваться экономически, не привлекала бы капитал и инвесторов, если бы не было твердых гарантий национальной безопасности. И эти гарантии напрямую связаны с военной модернизацией страны, а также с ее членством в Североатлантическом альянсе, отметил президент.