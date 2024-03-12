https://ria.ru/20240312/fsb-1932473711.html

В Белгородской и Курской областях пресекли попытки нарушения границы

В Белгородской и Курской областях пресекли попытки нарушения границы - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгородской и Курской областях пресекли попытки нарушения границы

Российские Вооруженные силы и Федеральная служба безопасности сорвали попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области, следует из... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:25

2024-03-12T12:25

2024-03-12T13:34

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курская область

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы и Федеральная служба безопасности сорвали попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области, следует из сообщений ЦОС ФСБ и Минобороны."С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации", — заявили в спецслужбе.Тем уточнили, что потери диверсантов составили более 100 человек, шесть танков, французская САУ Caesar и 20 боевых бронемашин. Уничтожен также опорный пункт."Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается", — подчеркнули в ФСБ.По информации Минобороны, сегодня, 12 марта, около трех часов утра украинские террористические формирования при поддержке танков и бронетехники пытались прорваться на территорию России одновременно с трех направлений — в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Российские войска отбили все атаки и не допустили нарушения границы. По противнику нанесли удары авиация, ракетные войска и артиллерия. Уничтожены примерно 60 нападавших, пять танков и БМП.Около восьми часов утра российские военные отбили еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.

https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, белгородская область, россия, украина