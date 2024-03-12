https://ria.ru/20240312/finlyandiya-1932334930.html

"Стрельба, стоны и крики". Как Финляндия заключала сделки с дьяволом

"Стрельба, стоны и крики". Как Финляндия заключала сделки с дьяволом - РИА Новости, 12.03.2024

"Стрельба, стоны и крики". Как Финляндия заключала сделки с дьяволом

Пещера Пирункиркко окутана мистическим ореолом. В древности сюда приходили, чтобы услышать голоса потустороннего мира. Но недавно стало ясно: собеседник не тот, РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:02

религия

финляндия

франция

испания

колумбийский университет

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932280623_0:57:2761:1610_1920x0_80_0_0_6155fdf39ed5fc2e8acb043deebc9c97.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Пещера Пирункиркко окутана мистическим ореолом. В древности сюда приходили, чтобы услышать голоса потустороннего мира. Но недавно стало ясно: собеседник не тот, кем кажется.Мы тут не одниВ мире немало мест, куда люди отправляются за новыми яркими впечатлениями. Одна из таких экзотических локаций — в Финляндии.Здесь, в национальном парке "Коли", среди бескрайних гор и лесов столетиями пряталась от людских глаз пещера Пирункиркко. Эту Z-образную расщелину длиной более 30 метров называют еще "Церковью дьявола".В фольклоре она предстает как место, где мудрецы и знахари собирались, чтобы поговорить с гостями из мира иного — духами, умершими и даже самим предводителем нечистой силы.В местных легендах сохранилось имя одного из таких "переговорщиков". Некто Кинолайнен — шаман и целитель — проводил в Пирункиркко особые магические ритуалы. Приводил пациентов и после долгого камлания испрашивал совета — иногда лично у дьявола — как и чем их лечить.Такие вакханалии часто сопровождались громкими криками, топотом копыт, стрельбой и стуками. Но ответственным за шумовое оформление был не Кинолайнен. Пещера якобы сама говорила с посетителями.Каждый знает, что легенды подчас грешат вымыслом и преувеличением. Но вот парадокс: даже в XXI веке посещающие Пирункиркко скептики признаются, что они здесь не одни. Некто незримый встречает каждого входящего в пещеру.Ученым такие туманные объяснения показались более чем сомнительными. И они решили выяснить, в чем дело.В природе такое — редкостьСперва исследователи из Университета Восточной Финляндии взяли интервью у одного из современных заклинателей духов. Шаман признался, что, играя на барабанах, особенно в задней части пещеры, открыл для себя "новые горизонты".Внутри Пирункиркко похожа на длинный коридор с очень гладкими стенами. Проведенные акустические замеры зафиксировали здесь явление сильного резонанса. Его вызвала вертикальная звуковая волна, образующаяся между параллельными краями пещеры.Естественный тон ущелья частотой 231 герц оставался слышимым в течение пары секунд после резких импульсов — таких как хлопки в ладоши, барабанный бой или громкие удары. А вот дальше началось самое интересное."Мы записали практикующих шаманов и обнаружили, что они неоднократно издавали звуки с той же частотой (231 герц. — Прим. ред.), которые затем усиливались пещерой на своей естественной частоте", — говорится в отчете исследователей.Резонанс — обычное явление в искусственной среде, например, в небольших помещениях. Но в природе такой феномен встречается редко — там нет гладких, твердых и строго параллельных поверхностей.Ученые пришли к выводу: настойчивые тоны, вероятно, были слышны на фоне ритуалов, совершаемых заклинателями в финской пещере."Там, где исследователь акустики слышит резонанс, люди прошлого могли ощущать присутствие духа, а практикующий шаман может чувствовать исключительную энергию. Зависит от того, во что кто верит", — рассуждает одна из авторов исследования Рита Райнио.Эффект этот, продолжает она, люди воспринимали, скорее всего, бессознательно. Но это могло существенно повлиять на их отношение к дьявольской расщелине.Священная птица майяЛюбопытно, что финская Пирункиркко — не единственная в своем роде. Подобные отчетливые резонансы в природной среде ученые измеряли, например, в палеолитических пещерах Франции и Испании. Особенно вблизи наскальных рисунков.А два года назад удалось разгадать секрет храма Кукулькана — древнего святилища майя в городе Чичен-Ица. Внушительная пирамида высотой почти 25 метров насчитывает девять квадратных террас. Вдоль каждой грани высечены крутые лестницы с почти сотней ступеней. На самой вершине — небольшой жертвенник верховному богу Кукулькану.Физики из Колумбийского университета взялись расследовать необычное явление, связанное с древним сооружением."Когда вы хлопаете в ладоши перед ступеньками, эхо звучит совсем иначе: напоминает своего рода чириканье или щебетание, которое, как верили майя, было ответом священной птицы Кетцаль", — рассказал один из участников проекта Диего Аревало.Его команда взяла за основу любительскую видеозапись, на которой демонстрируется подобный трюк. При помощи компьютерной обработки специалисты разложили звук на отдельные отражения — от всех ступеней пирамиды.Оказалось, что от каждого более высокого яруса сигнал отправляется обратно. Но с небольшой задержкой — в доли секунды. Получается необычный акустический фокус — нечто похожее на птичий щебет.А все благодаря особой конструкции монумента: гладкие ровные грани храма Кукулькана, как и стены финской пещеры, — идеальное место для резонанса.

https://ria.ru/20240302/drevnosti-1930565836.html

финляндия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

финляндия, франция, испания, колумбийский университет, аналитика - религия и мировоззрение