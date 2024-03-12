https://ria.ru/20240312/film-1932499688.html

RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах

RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах - РИА Новости, 12.03.2024

RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах

Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальный фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках, показы пройдут в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:28

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальный фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках, показы пройдут в представительствах Россотрудничества и на национальных телеканалах, на сообщает пресс-служба RT. "Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальную ленту "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках. <…> Показы пройдут в представительствах Россотрудничества и при поддержке посольств, фильм также выйдет на национальных телеканалах и в соцсетях", — говорится в сообщении. Зрители в разных странах увидят историю современной России, рассказанную известными людьми. В съемках фильма приняли участие ведущие деятели в сферах культуры, медицины и спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни. Герои фильма делятся воспоминаниями из прошлого и видят, как за четверть века изменился их город, регион и страна в целом. Отмечается, что среди участников фильма космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (Shaman). Уточняется, что картина переведена на 12 иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа. 13 марта документальный фильм покажут в Замбии и Буркина-Фасо, 15 марта — на Кубе, 17 марта — в Турции, 20 марта — в Танзании, 22 марта — в Замбии, 12 июня — в Болгарии и Монголии. Премьера документальной ленты автора Дмитрия Хрусталева и режиссера Екатерины Кожакиной "Спасибо, родная!" состоялась 8 декабря 2023 года в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ. На показе присутствовало 1,5 тысячи зрителей, добавили в пресс-службе. Фильм "Спасибо, Родная!" доступен к просмотру на платформе онлайн кинотеатра artel.doc.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, телеканал rt, выставка-форум "россия", кино и сериалы, новости культуры