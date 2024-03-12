Рейтинг@Mail.ru
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:08 12.03.2024 (обновлено: 14:28 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/film-1932499688.html
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах - РИА Новости, 12.03.2024
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах
Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальный фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках, показы пройдут в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:28
выставка-форум "россия"
россия
телеканал rt
выставка-форум "россия"
кино и сериалы
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932499140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87d701b006b2ce6ec5a3c064ebacde5e.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальный фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках, показы пройдут в представительствах Россотрудничества и на национальных телеканалах, на сообщает пресс-служба RT. "Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальную ленту "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках. &lt;…&gt; Показы пройдут в представительствах Россотрудничества и при поддержке посольств, фильм также выйдет на национальных телеканалах и в соцсетях", — говорится в сообщении. Зрители в разных странах увидят историю современной России, рассказанную известными людьми. В съемках фильма приняли участие ведущие деятели в сферах культуры, медицины и спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни. Герои фильма делятся воспоминаниями из прошлого и видят, как за четверть века изменился их город, регион и страна в целом. Отмечается, что среди участников фильма космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (Shaman). Уточняется, что картина переведена на 12 иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа. 13 марта документальный фильм покажут в Замбии и Буркина-Фасо, 15 марта — на Кубе, 17 марта — в Турции, 20 марта — в Танзании, 22 марта — в Замбии, 12 июня — в Болгарии и Монголии. Премьера документальной ленты автора Дмитрия Хрусталева и режиссера Екатерины Кожакиной "Спасибо, родная!" состоялась 8 декабря 2023 года в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ. На показе присутствовало 1,5 тысячи зрителей, добавили в пресс-службе. Фильм "Спасибо, Родная!" доступен к просмотру на платформе онлайн кинотеатра artel.doc.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932499140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5d4d804934fc6b9c4f94aed763a35ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, телеканал rt, выставка-форум "россия", кино и сериалы, новости культуры
Выставка-форум "Россия", Россия, Телеканал RT, Выставка-форум "Россия", Кино и сериалы, Новости культуры
RT и выставка "Россия" покажут фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах

RT и выставка "Россия" покажут кино "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация фильма "Спасибо, родная!" на выставке "Россия"
Презентация фильма Спасибо, родная! на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Презентация фильма "Спасибо, родная!" на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальный фильм "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках, показы пройдут в представительствах Россотрудничества и на национальных телеканалах, на сообщает пресс-служба RT.
"Телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия" представят документальную ленту "Спасибо, родная!" в 26 странах на 13 языках. <…> Показы пройдут в представительствах Россотрудничества и при поддержке посольств, фильм также выйдет на национальных телеканалах и в соцсетях", — говорится в сообщении.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
Зрители в разных странах увидят историю современной России, рассказанную известными людьми. В съемках фильма приняли участие ведущие деятели в сферах культуры, медицины и спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни. Герои фильма делятся воспоминаниями из прошлого и видят, как за четверть века изменился их город, регион и страна в целом.
Отмечается, что среди участников фильма космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (Shaman).
Уточняется, что картина переведена на 12 иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа.
Мемориал Труженику Луганщины - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Россия сожгла западную русофобскую доктрину
19 февраля, 08:00
13 марта документальный фильм покажут в Замбии и Буркина-Фасо, 15 марта — на Кубе, 17 марта — в Турции, 20 марта — в Танзании, 22 марта — в Замбии, 12 июня — в Болгарии и Монголии.
Премьера документальной ленты автора Дмитрия Хрусталева и режиссера Екатерины Кожакиной "Спасибо, родная!" состоялась 8 декабря 2023 года в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ. На показе присутствовало 1,5 тысячи зрителей, добавили в пресс-службе.
Фильм "Спасибо, Родная!" доступен к просмотру на платформе онлайн кинотеатра artel.doc.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"РоссияТелеканал RTВыставка-форум "Россия"Кино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала