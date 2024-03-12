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Французский политик объяснил нежелание Запада обсудить контур безопасности - РИА Новости, 12.03.2024
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05:25 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/filippo-1932408022.html
Французский политик объяснил нежелание Запада обсудить контур безопасности
Французский политик объяснил нежелание Запада обсудить контур безопасности - РИА Новости, 12.03.2024
Французский политик объяснил нежелание Запада обсудить контур безопасности
Запад не хочет диалога о новой архитектуре безопасности, чтобы не признавать влияние БРИКС, но однополярный мир закончен, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:25
2024-03-12T05:25
аргентина
бразилия
россия
флориан филиппо
шарль де голль
эльвира набиуллина
брикс
в мире
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Запад не хочет диалога о новой архитектуре безопасности, чтобы не признавать влияние БРИКС, но однополярный мир закончен, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Запад не хочет говорить об этом, потому что они не хотят признать, что настал другой мир, более сбалансированный, это БРИКС, это факт. Однополярный мир американского империализма закончился. Он закончился со всех точек зрения: военной, демографической, экономической - в том году впервые ВВП стран БРИКС превысил ВВП стран Большой семерки, что очень символично", - сказал Филиппо. От отметил, что сейчас происходит "перебалансировка международной торговли и даже дипломатии". "Кто сегодня пытается разрешить палестино-израильский конфликт? Кто старается вести более сбалансированную риторику? Это страны БРИКС, например, Бразилия. Двадцать-двадцать пять лет назад эту роль могла играть Франция. Но эстафету сегодня переняли страны Юга. Мне жаль, что Франция молчит и также подчинена по этому вопросу США", - отметил политик. По мнению Филиппо, изменение баланса сил будет "все больше выражено по демографическим, экономическим, политически и военным причинам". Он посетовал, что Франция, наследница генерала Шарля де Голль, известного своей убежденностью в необходимости выстраивать единый мир "от Лиссабона до Владивостока", могла бы сыграть роль посредника между западными странами и новыми влиятельными державами. "У нас есть заморские территории, самая длинная наша граница – с Бразилией во Французской Гвиане, не с Францией или Италией. У нас множество причин быть державой сбалансированности. Мы могли быть мостом между англо-американским миром, который скорее находится в упадке, и БРИКС, которые развиваются", - отметил он. В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в интервью РИА Новости, что доля стран БРИКС в 2023 году увеличилась с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240312/bezopasnost-1932403171.html
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аргентина, бразилия, россия, флориан филиппо, шарль де голль, эльвира набиуллина, брикс, в мире
Аргентина, Бразилия, Россия, Флориан Филиппо, Шарль де Голль, Эльвира Набиуллина, БРИКС, В мире
Французский политик объяснил нежелание Запада обсудить контур безопасности

Политик Филиппо: Запад не хочет вести диалог о контуре безопасности из-за БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Запад не хочет диалога о новой архитектуре безопасности, чтобы не признавать влияние БРИКС, но однополярный мир закончен, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
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"Запад не хочет говорить об этом, потому что они не хотят признать, что настал другой мир, более сбалансированный, это БРИКС, это факт. Однополярный мир американского империализма закончился. Он закончился со всех точек зрения: военной, демографической, экономической - в том году впервые ВВП стран БРИКС превысил ВВП стран Большой семерки, что очень символично", - сказал Филиппо.
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От отметил, что сейчас происходит "перебалансировка международной торговли и даже дипломатии".
"Кто сегодня пытается разрешить палестино-израильский конфликт? Кто старается вести более сбалансированную риторику? Это страны БРИКС, например, Бразилия. Двадцать-двадцать пять лет назад эту роль могла играть Франция. Но эстафету сегодня переняли страны Юга. Мне жаль, что Франция молчит и также подчинена по этому вопросу США", - отметил политик.
По мнению Филиппо, изменение баланса сил будет "все больше выражено по демографическим, экономическим, политически и военным причинам". Он посетовал, что Франция, наследница генерала Шарля де Голль, известного своей убежденностью в необходимости выстраивать единый мир "от Лиссабона до Владивостока", могла бы сыграть роль посредника между западными странами и новыми влиятельными державами.
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"У нас есть заморские территории, самая длинная наша граница – с Бразилией во Французской Гвиане, не с Францией или Италией. У нас множество причин быть державой сбалансированности. Мы могли быть мостом между англо-американским миром, который скорее находится в упадке, и БРИКС, которые развиваются", - отметил он.
В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в интервью РИА Новости, что доля стран БРИКС в 2023 году увеличилась с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки".
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БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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