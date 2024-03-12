https://ria.ru/20240312/festival-1932501168.html

В Никарагуа заявили, что ВФМ-2024 стал платформой мира и инноваций

В Никарагуа заявили, что ВФМ-2024 стал платформой мира и инноваций - РИА Новости, 12.03.2024

В Никарагуа заявили, что ВФМ-2024 стал платформой мира и инноваций

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в России стал платформой мира и инновационных технологических разработок, заявил заместитель министра по делам молодежи... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:13

2024-03-12T14:13

2024-03-12T14:13

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

никарагуа

центральная америка

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в России стал платформой мира и инновационных технологических разработок, заявил заместитель министра по делам молодежи Никарагуа Оскар Перес. "Мы смогли встретиться с зарубежными частными компаниями, которые разработали много технологий, и это позволяет молодежи во всех странах, особенно в странах Центральной Америки, мечтать и развивать на этом уровне наши страны… Помимо мира, мы также увидели, что большое внимание было уделено таким темам, как учеба… были невероятные, впечатляющие технологические разработки, над которыми работает братская страна Россия вместе с остальными странами", - приводит официальный портал 19Digital слова Переса. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стали генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи-2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод дружбы, в котором прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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никарагуа

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, никарагуа, центральная америка, в мире