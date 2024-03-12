https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО

Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024

Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО

Вокруг кадровых перестановок в руководстве ЕС и НАТО, предстоящих в ближайшие полгода, развернулась острая борьба. Страны Восточной Европы считают, что их права РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:02

восточная европа

россия

нидерланды

валдис домбровскис

марк рютте

кайя каллас

нато

евросоюз

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Вокруг кадровых перестановок в руководстве ЕС и НАТО, предстоящих в ближайшие полгода, развернулась острая борьба. Страны Восточной Европы считают, что их права ущемляют, хотя они находятся "на переднем крае конфликта с Россией". О политических разборках коллективного Запада — в материале РИА Новости.Вопрос ребромКак отмечают европейские СМИ, особые споры вызывает пост генсека Североатлантического альянса, который 1 октября должен оставить норвежец Йенс Столтенберг после десяти лет работы в этой должности. Его наиболее вероятный преемник — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Убежденный атлантист, он, как считается, сможет сдержать Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом. За эту кандидатуру — порядка 20 стран НАТО, включая США, Францию, Германию и Великобританию.Но Восточная Европа против. Так, Румыния предлагает своего президента Клауса Йоханниса. По мнению наблюдателей, местным элитам не понравилось, что Рютте не обратился к ним за поддержкой. Кроме того, многие не хотят видеть руководителем НАТО человека, который так и не довел расходы Нидерландов на оборону до полагающихся двух процентов ВВП (в 2024-м ожидают лишь 1,95). Также указывают, что в условиях противостояния с Россией восточный фланг особенно важен и это следует учесть при решении кадровых вопросов."Четвертый генеральный секретарь из Нидерландов. Возникает вопрос: что, в НАТО есть страны первого и второго сорта? Мы равны или неравны?" — возмущается премьер Эстонии Кая Каллас. И к ней придется прислушаться, потому что для назначения на этот пост требуется консенсус. В ЕС свои скандалы. В июне — выборы в Европарламент, после чего в Брюсселе обновится руководство. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поспешил напомнить в связи с этим, что с 2004-го на высших должностях ЕС было лишь семь процентов представителей Центральной и Восточной Европы.Страх перед РоссиейПо большому счету повезло только Польше: действующий премьер-министр Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 год, а бывший премьер Ежи Бузек с 2009-го по 2012-й был председателем Европарламента. Сейчас можно упомянуть лишь Валдиса Домбровскиса из Латвии (вице-президент Еврокомиссии) и румына Мирча Джоанэ (заместитель генсека НАТО). По слухам, Кая Каллас надеется стать преемницей нынешнего руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, но западные издания сообщают, что Франция и Германия не готовы ее поддержать.Европейцы не хотят доверять свою внешнюю политику человеку с настолько антироссийскими взглядами, утверждает Politico. "Франция и Германия не согласятся на это по тем же причинам, по которым ее развернули в НАТО. Неужели мы назначим на такой пост того, кто любит есть русских на завтрак?" — отметил один из собеседников издания.Узнав об этом, Каллас разместила в соцсети Х фотографию чашки с неким напитком и тарелки мюсли с черникой. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico Europe", — пояснила она. В чашке могут быть "слезы российских империалистов", откликнулась редакция. К слову, МВД России объявило Каллас в розыск за разрушение советских памятников и разжигание ненависти.Мечтать не вредноОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что дело не только в нежелании лидеров Запада еще больше обострять отношения с Россией. "С одной стороны, конечно, должности в международных организациях надо распределять так, чтобы никого не обидеть. С другой, человек должен обладать определенными навыками, быть авторитетным. Пока в Восточной Европе таких немного", — говорит доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.То, что командует в основном "старая Европа", может не нравиться, но одних амбиций мало. "По сути, они только вступили в ЕС и НАТО. Сперва нужно потрудиться в их институтах, проявить себя. В нынешней сложной ситуации прежде всего ценятся профессионализм и политический вес. А тот же Домбровскис пока не показал ничего выдающегося, у других стран Балтии и вовсе нет способных конкурировать на высоком уровне", — подчеркивает Топорнин.Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков не видит оснований для недовольства восточных европейцев. "Для них в НАТО создали тепличные условия. Теперь же альянс не такой монолитный, как 20 лет назад. Если раньше считалось, что они могут лучше договариваться с Россией, то сейчас Словакии и Венгрии не доверяют из-за излишней мягкости по отношению к Москве, а страны Балтии, наоборот, упрекают в чрезмерной жесткости и провокационности", — указывает он.В НАТО подыскивают компромиссную фигуру на пост генсека. Ведь его главная задача — добиваться консенсуса. Что касается ключевых должностей на уровне военных штабов, то их как занимали, так и продолжат занимать американцы. На самом деле Восточная Европа борется не за лидерство в альянсе, а за близость к его главному бенефициару.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

восточная европа

россия

нидерланды

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восточная европа, россия, нидерланды, валдис домбровскис, марк рютте, кайя каллас, нато, евросоюз, евросовет