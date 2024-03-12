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Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
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08:00 12.03.2024 (обновлено: 08:02 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html
Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО
Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО
Вокруг кадровых перестановок в руководстве ЕС и НАТО, предстоящих в ближайшие полгода, развернулась острая борьба. Страны Восточной Европы считают, что их права РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:00
2024-03-12T08:02
восточная европа
россия
нидерланды
валдис домбровскис
марк рютте
кайя каллас
нато
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Вокруг кадровых перестановок в руководстве ЕС и НАТО, предстоящих в ближайшие полгода, развернулась острая борьба. Страны Восточной Европы считают, что их права ущемляют, хотя они находятся "на переднем крае конфликта с Россией". О политических разборках коллективного Запада — в материале РИА Новости.Вопрос ребромКак отмечают европейские СМИ, особые споры вызывает пост генсека Североатлантического альянса, который 1 октября должен оставить норвежец Йенс Столтенберг после десяти лет работы в этой должности. Его наиболее вероятный преемник — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Убежденный атлантист, он, как считается, сможет сдержать Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом. За эту кандидатуру — порядка 20 стран НАТО, включая США, Францию, Германию и Великобританию.Но Восточная Европа против. Так, Румыния предлагает своего президента Клауса Йоханниса. По мнению наблюдателей, местным элитам не понравилось, что Рютте не обратился к ним за поддержкой. Кроме того, многие не хотят видеть руководителем НАТО человека, который так и не довел расходы Нидерландов на оборону до полагающихся двух процентов ВВП (в 2024-м ожидают лишь 1,95). Также указывают, что в условиях противостояния с Россией восточный фланг особенно важен и это следует учесть при решении кадровых вопросов."Четвертый генеральный секретарь из Нидерландов. Возникает вопрос: что, в НАТО есть страны первого и второго сорта? Мы равны или неравны?" — возмущается премьер Эстонии Кая Каллас. И к ней придется прислушаться, потому что для назначения на этот пост требуется консенсус. В ЕС свои скандалы. В июне — выборы в Европарламент, после чего в Брюсселе обновится руководство. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поспешил напомнить в связи с этим, что с 2004-го на высших должностях ЕС было лишь семь процентов представителей Центральной и Восточной Европы.Страх перед РоссиейПо большому счету повезло только Польше: действующий премьер-министр Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 год, а бывший премьер Ежи Бузек с 2009-го по 2012-й был председателем Европарламента. Сейчас можно упомянуть лишь Валдиса Домбровскиса из Латвии (вице-президент Еврокомиссии) и румына Мирча Джоанэ (заместитель генсека НАТО). По слухам, Кая Каллас надеется стать преемницей нынешнего руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, но западные издания сообщают, что Франция и Германия не готовы ее поддержать.Европейцы не хотят доверять свою внешнюю политику человеку с настолько антироссийскими взглядами, утверждает Politico. "Франция и Германия не согласятся на это по тем же причинам, по которым ее развернули в НАТО. Неужели мы назначим на такой пост того, кто любит есть русских на завтрак?" — отметил один из собеседников издания.Узнав об этом, Каллас разместила в соцсети Х фотографию чашки с неким напитком и тарелки мюсли с черникой. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico Europe", — пояснила она. В чашке могут быть "слезы российских империалистов", откликнулась редакция. К слову, МВД России объявило Каллас в розыск за разрушение советских памятников и разжигание ненависти.Мечтать не вредноОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что дело не только в нежелании лидеров Запада еще больше обострять отношения с Россией. "С одной стороны, конечно, должности в международных организациях надо распределять так, чтобы никого не обидеть. С другой, человек должен обладать определенными навыками, быть авторитетным. Пока в Восточной Европе таких немного", — говорит доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.То, что командует в основном "старая Европа", может не нравиться, но одних амбиций мало. "По сути, они только вступили в ЕС и НАТО. Сперва нужно потрудиться в их институтах, проявить себя. В нынешней сложной ситуации прежде всего ценятся профессионализм и политический вес. А тот же Домбровскис пока не показал ничего выдающегося, у других стран Балтии и вовсе нет способных конкурировать на высоком уровне", — подчеркивает Топорнин.Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков не видит оснований для недовольства восточных европейцев. "Для них в НАТО создали тепличные условия. Теперь же альянс не такой монолитный, как 20 лет назад. Если раньше считалось, что они могут лучше договариваться с Россией, то сейчас Словакии и Венгрии не доверяют из-за излишней мягкости по отношению к Москве, а страны Балтии, наоборот, упрекают в чрезмерной жесткости и провокационности", — указывает он.В НАТО подыскивают компромиссную фигуру на пост генсека. Ведь его главная задача — добиваться консенсуса. Что касается ключевых должностей на уровне военных штабов, то их как занимали, так и продолжат занимать американцы. На самом деле Восточная Европа борется не за лидерство в альянсе, а за близость к его главному бенефициару.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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восточная европа, россия, нидерланды, валдис домбровскис, марк рютте, кайя каллас, нато, евросоюз, евросовет
Восточная Европа, Россия, Нидерланды, Валдис Домбровскис, Марк Рютте, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, Евросовет
Вырыли себе могилу. Восточная Европа взбунтовалась против ЕС и НАТО

В Североатлантическом альянсе поспорили из-за кандидатуры нового генсека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАкция протеста "Марш суверенности" под лозунгом "Прочь из Евросоюза" в Варшаве
Акция протеста Марш суверенности под лозунгом Прочь из Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Вокруг кадровых перестановок в руководстве ЕС и НАТО, предстоящих в ближайшие полгода, развернулась острая борьба. Страны Восточной Европы считают, что их права ущемляют, хотя они находятся "на переднем крае конфликта с Россией". О политических разборках коллективного Запада — в материале РИА Новости.

Вопрос ребром

Как отмечают европейские СМИ, особые споры вызывает пост генсека Североатлантического альянса, который 1 октября должен оставить норвежец Йенс Столтенберг после десяти лет работы в этой должности. Его наиболее вероятный преемник — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Убежденный атлантист, он, как считается, сможет сдержать Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом. За эту кандидатуру — порядка 20 стран НАТО, включая США, Францию, Германию и Великобританию.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе
Но Восточная Европа против. Так, Румыния предлагает своего президента Клауса Йоханниса. По мнению наблюдателей, местным элитам не понравилось, что Рютте не обратился к ним за поддержкой. Кроме того, многие не хотят видеть руководителем НАТО человека, который так и не довел расходы Нидерландов на оборону до полагающихся двух процентов ВВП (в 2024-м ожидают лишь 1,95). Также указывают, что в условиях противостояния с Россией восточный фланг особенно важен и это следует учесть при решении кадровых вопросов.
"Четвертый генеральный секретарь из Нидерландов. Возникает вопрос: что, в НАТО есть страны первого и второго сорта? Мы равны или неравны?" — возмущается премьер Эстонии Кая Каллас. И к ней придется прислушаться, потому что для назначения на этот пост требуется консенсус.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз — АСЕАН в Брюсселе
В ЕС свои скандалы. В июне — выборы в Европарламент, после чего в Брюсселе обновится руководство. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поспешил напомнить в связи с этим, что с 2004-го на высших должностях ЕС было лишь семь процентов представителей Центральной и Восточной Европы.
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Страх перед Россией

По большому счету повезло только Польше: действующий премьер-министр Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 год, а бывший премьер Ежи Бузек с 2009-го по 2012-й был председателем Европарламента. Сейчас можно упомянуть лишь Валдиса Домбровскиса из Латвии (вице-президент Еврокомиссии) и румына Мирча Джоанэ (заместитель генсека НАТО). По слухам, Кая Каллас надеется стать преемницей нынешнего руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, но западные издания сообщают, что Франция и Германия не готовы ее поддержать.
© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВалдис Домбровскис
Валдис Домбровскис - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Валдис Домбровскис
Европейцы не хотят доверять свою внешнюю политику человеку с настолько антироссийскими взглядами, утверждает Politico. "Франция и Германия не согласятся на это по тем же причинам, по которым ее развернули в НАТО. Неужели мы назначим на такой пост того, кто любит есть русских на завтрак?" — отметил один из собеседников издания.
Узнав об этом, Каллас разместила в соцсети Х фотографию чашки с неким напитком и тарелки мюсли с черникой. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico Europe", — пояснила она. В чашке могут быть "слезы российских империалистов", откликнулась редакция. К слову, МВД России объявило Каллас в розыск за разрушение советских памятников и разжигание ненависти.
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Мечтать не вредно

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что дело не только в нежелании лидеров Запада еще больше обострять отношения с Россией. "С одной стороны, конечно, должности в международных организациях надо распределять так, чтобы никого не обидеть. С другой, человек должен обладать определенными навыками, быть авторитетным. Пока в Восточной Европе таких немного", — говорит доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНаклейка Game over на логотипе ЕС на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Наклейка Game over на логотипе ЕС на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наклейка Game over на логотипе ЕС на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
То, что командует в основном "старая Европа", может не нравиться, но одних амбиций мало. "По сути, они только вступили в ЕС и НАТО. Сперва нужно потрудиться в их институтах, проявить себя. В нынешней сложной ситуации прежде всего ценятся профессионализм и политический вес. А тот же Домбровскис пока не показал ничего выдающегося, у других стран Балтии и вовсе нет способных конкурировать на высоком уровне", — подчеркивает Топорнин.
Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков не видит оснований для недовольства восточных европейцев. "Для них в НАТО создали тепличные условия. Теперь же альянс не такой монолитный, как 20 лет назад. Если раньше считалось, что они могут лучше договариваться с Россией, то сейчас Словакии и Венгрии не доверяют из-за излишней мягкости по отношению к Москве, а страны Балтии, наоборот, упрекают в чрезмерной жесткости и провокационности", — указывает он.
© Фото : NATO / Ian HouldingВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Steadfast Jazz на полигоне в Польше
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Steadfast Jazz на полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO / Ian Houlding
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Steadfast Jazz на полигоне в Польше
В НАТО подыскивают компромиссную фигуру на пост генсека. Ведь его главная задача — добиваться консенсуса. Что касается ключевых должностей на уровне военных штабов, то их как занимали, так и продолжат занимать американцы. На самом деле Восточная Европа борется не за лидерство в альянсе, а за близость к его главному бенефициару.
 
Восточная ЕвропаРоссияНидерландыВалдис ДомбровскисМарк РюттеКайя КалласНАТОЕвросоюзЕвросовет
 
 
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