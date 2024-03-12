Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/estoniya-1932449406.html
СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами
СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами
Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:15
2024-03-12T11:15
в мире
авто
эстония
латвия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника."В зале парламента этого не было. Может быть, это есть на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки", — заявил он.Эстонский политолог Игорь Розенфельд в комментарии изданию отметил, что в отличие от антироссийски настроенных Латвии и Литвы, Эстония более расчетлива, поэтому не стала конфисковать частное имущество россиян.Согласно закону, иностранцы обязаны ставить свои машины на учет, если пользуется ими в Эстонии в течение года. При этом за управление транспортным средством без регистрации с 13 марта будет назначен штраф до 400 евро.Ранее руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита заявил, что с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.Запрет на въезд машин с российскими номерами также действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Часть этих стран пригрозила начать конфисковывать авто россиян.
https://ria.ru/20240302/konfiskatsiya-1930722626.html
https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html
эстония
латвия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_5a2b4c90407f290fd76c865c4e0a8cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, эстония, латвия, литва
В мире, Авто, Эстония, Латвия, Литва
СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами

"Известия": Эстония не будет конфисковывать машины с российскими номерами

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника.
"В зале парламента этого не было. Может быть, это есть на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки", — заявил он.
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта
2 марта, 17:22
Эстонский политолог Игорь Розенфельд в комментарии изданию отметил, что в отличие от антироссийски настроенных Латвии и Литвы, Эстония более расчетлива, поэтому не стала конфисковать частное имущество россиян.
Согласно закону, иностранцы обязаны ставить свои машины на учет, если пользуется ими в Эстонии в течение года. При этом за управление транспортным средством без регистрации с 13 марта будет назначен штраф до 400 евро.
Ранее руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита заявил, что с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.
Запрет на въезд машин с российскими номерами также действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Часть этих стран пригрозила начать конфисковывать авто россиян.
У здания посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Эстония признала законность российских требований по замороженным активам
18 февраля, 22:07
 
В миреАвтоЭстонияЛатвияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала