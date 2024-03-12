https://ria.ru/20240312/estoniya-1932449406.html

СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами

СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами

Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:15

2024-03-12T11:15

2024-03-12T11:15

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на депутата парламента от Центристской партии Андрея Коробейника."В зале парламента этого не было. Может быть, это есть на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки", — заявил он.Эстонский политолог Игорь Розенфельд в комментарии изданию отметил, что в отличие от антироссийски настроенных Латвии и Литвы, Эстония более расчетлива, поэтому не стала конфисковать частное имущество россиян.Согласно закону, иностранцы обязаны ставить свои машины на учет, если пользуется ими в Эстонии в течение года. При этом за управление транспортным средством без регистрации с 13 марта будет назначен штраф до 400 евро.Ранее руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита заявил, что с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии станет предметом расследования. В частности, будет устанавливаться, почему авто все еще в стране, как долго оно находится здесь, соблюдены ли необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.Запрет на въезд машин с российскими номерами также действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Часть этих стран пригрозила начать конфисковывать авто россиян.

https://ria.ru/20240302/konfiskatsiya-1930722626.html

https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html

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в мире, авто, эстония, латвия, литва