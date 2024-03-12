https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор

Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор - РИА Новости, 12.03.2024

Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор

Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:24

2024-03-12T16:24

2024-03-12T16:38

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника. "Данное изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что после того, как специалисты закончат с ним работу, противник уже не сможет посадить этот дрон.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника. 2024-03-12T16:24 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина