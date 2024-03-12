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Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 12.03.2024 (обновлено: 16:38 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:24
2024-03-12T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника. "Данное изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что после того, как специалисты закончат с ним работу, противник уже не сможет посадить этот дрон.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ
Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника.
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор

Российские военные перепрошили дрон-ретранслятор ВСУ, наводивший беспилотники

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками.
Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника.
"Данное изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что после того, как специалисты закончат с ним работу, противник уже не сможет посадить этот дрон.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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