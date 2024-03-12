https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:24
2024-03-12T16:24
2024-03-12T16:38
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника. "Данное изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что после того, как специалисты закончат с ним работу, противник уже не сможет посадить этот дрон.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932538154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bebddc541fe828919b6369d057a0ed7.jpg
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ
Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками. Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника.
2024-03-12T16:24
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
Российские военные перепрошили дрон-ретранслятор ВСУ, наводивший беспилотники
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские специалисты на запорожском направлении перехватили и перепрошили крупный украинский БПЛА-ретранслятор, используемый для наведения и увеличения дистанции полета FPV-дронов, рассказал РИА Новости офицер подразделения по борьбе с беспилотниками.
Он пояснил, что украинские военные используют большие БПЛА в качестве ретранслятора, это позволяет значительно увеличить дальность полета более мелких дронов-камикадзе. В ходе работы с перехваченным беспилотником были получены новые сведения о техническом оснащении противника.
"Данное изделие противника было посажено нами. Оно использовалось в качестве ретранслятора для FPV дронов-камикадзе. В настоящее время происходит доработка данного изделия, но мы уже используем его на линии боевого соприкосновения", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что после того, как специалисты закончат с ним работу, противник уже не сможет посадить этот дрон.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов