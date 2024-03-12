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Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ - РИА Новости, 12.03.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных бронемашин М113 и Bradley производства США, на которых украинские диверсионно-разведывательные группы пытались РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:24
2024-03-12T17:24
2024-03-12T17:48
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безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных бронемашин М113 и Bradley производства США, на которых украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино."Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях. По данным Минобороны, украинские террористические формирования около 03.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены, нарушений границы не допущено, отмечают в ведомстве. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен.
https://ria.ru/20240312/diversanty-1932548592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино
2024-03-12T17:24
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ под Белгородом
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных бронемашин М113 и Bradley производства США, на которых украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино.
"Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен", - говорится в сообщении.
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Ранее в министерстве сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ
России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях
. По данным Минобороны, украинские террористические формирования около 03.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Все атаки ВСУ
отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены, нарушений границы не допущено, отмечают в ведомстве. На приграничной территории со стороны Украины
в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.
Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен.
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов