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Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ - РИА Новости, 12.03.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ

Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных бронемашин М113 и Bradley производства США, на которых украинские диверсионно-разведывательные группы пытались РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:24

2024-03-12T17:24

2024-03-12T17:48

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных бронемашин М113 и Bradley производства США, на которых украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино."Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях. По данным Минобороны, украинские террористические формирования около 03.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены, нарушений границы не допущено, отмечают в ведомстве. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. По информации Минобороны, понеся значительные потери, противник отброшен.

https://ria.ru/20240312/diversanty-1932548592.html

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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино 2024-03-12T17:24 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, украина