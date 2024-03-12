Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
МО РФ: украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
© Кадр видео очевидцаКадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
© Кадр видео очевидца
Кадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны.
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"Около трех часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
Боевики попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
Российские военные отбили все атаки, по противнику нанесли удары авиация ракетные войска и артиллерия. Нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — три танка и БТП, в районе Сподарюшино — еще два танка.
Кроме того, с 08:00 до 08:25 российские военные отбили еще четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.
По данным ФСБ, российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Украинская сторона потеряла более 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.