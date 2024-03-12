https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html

Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:37

2024-03-12T12:37

2024-03-12T13:11

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны."Около трех часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Боевики попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Российские военные отбили все атаки, по противнику нанесли удары авиация ракетные войска и артиллерия. Нарушения госграницы не допущено.На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — три танка и БТП, в районе Сподарюшино — еще два танка.Кроме того, с 08:00 до 08:25 российские военные отбили еще четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.По данным ФСБ, российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Украинская сторона потеряла более 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.

https://ria.ru/20240222/drg-1928880876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф