Рейтинг@Mail.ru
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 12.03.2024 (обновлено: 13:11 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:37
2024-03-12T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932458089_0:177:452:431_1920x0_80_0_0_bf4f1823194d35b28640bf016ebf70eb.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны.&quot;Около трех часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации&quot;, — говорится в пресс-релизе.Боевики попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Российские военные отбили все атаки, по противнику нанесли удары авиация ракетные войска и артиллерия. Нарушения госграницы не допущено.На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — три танка и БТП, в районе Сподарюшино — еще два танка.Кроме того, с 08:00 до 08:25 российские военные отбили еще четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.По данным ФСБ, российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Украинская сторона потеряла более 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
https://ria.ru/20240222/drg-1928880876.html
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932458089_0:134:452:473_1920x0_80_0_0_0621607eda3a88d3ec8948524545a084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

МО РФ: украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

© Кадр видео очевидцаКадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
Кадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
© Кадр видео очевидца
Кадр видео атаки на Белгородскую и Курскую области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны.
«

"Около трех часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.

Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ
22 февраля, 07:37
Боевики попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
Российские военные отбили все атаки, по противнику нанесли удары авиация ракетные войска и артиллерия. Нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — три танка и БТП, в районе Сподарюшино — еще два танка.
Кроме того, с 08:00 до 08:25 российские военные отбили еще четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.
По данным ФСБ, российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Украинская сторона потеряла более 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала