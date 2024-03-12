https://ria.ru/20240312/drg-1932474157.html

ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 12.03.2024

ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:25

2024-03-12T12:25

2024-03-12T12:26

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

безопасность

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей. "В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе ФСБ РФ.

https://ria.ru/20240201/drg-1924719291.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, белгородская область