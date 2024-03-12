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ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 12.03.2024
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области
Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:25
2024-03-12T12:25
2024-03-12T12:26
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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белгородская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей. "В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе ФСБ РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Белгородская область
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области
ФСБ опровергла информацию о заходе ДРГ в Белгородскую и Курскую области