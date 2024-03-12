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ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 12.03.2024 (обновлено: 12:26 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/drg-1932474157.html
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области - РИА Новости, 12.03.2024
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области
Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:25
2024-03-12T12:26
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей. "В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе ФСБ РФ.
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курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Белгородская область
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

ФСБ опровергла информацию о заходе ДРГ в Белгородскую и Курскую области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о заходе украинских вооруженных формирований в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.
"В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе ФСБ РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьБелгородская область
 
 
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