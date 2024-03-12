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Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/dnr-1932608706.html
Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке
Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.03.2024
Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке
Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР существенно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщил РИА Новости советник РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:05
2024-03-12T22:05
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР существенно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "Улучшение позиций российских войск в районе Невельского существенно давит на гарнизон, который размещается у противника в Красногоровке. И туда могут быть направлены следующие наши усилия. Красногоровка сейчас находится под постоянным огнем нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Безопасность
Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке

Кимаковский: успехи ВС РФ у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке

© AP Photo / Andriy DubchakРазрушенный дом в Нвельском
Разрушенный дом в Нвельском - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Разрушенный дом в Нвельском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР существенно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.
"Улучшение позиций российских войск в районе Невельского существенно давит на гарнизон, который размещается у противника в Красногоровке. И туда могут быть направлены следующие наши усилия. Красногоровка сейчас находится под постоянным огнем нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков", - сказал Кимаковский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинБезопасность
 
 
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