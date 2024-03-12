https://ria.ru/20240312/dnr-1932608706.html

Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке

Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.03.2024

Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке

Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР существенно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщил РИА Новости советник РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:05

2024-03-12T22:05

2024-03-12T22:05

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Улучшение позиций российских войск в районе Невельского в ДНР существенно ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "Улучшение позиций российских войск в районе Невельского существенно давит на гарнизон, который размещается у противника в Красногоровке. И туда могут быть направлены следующие наши усилия. Красногоровка сейчас находится под постоянным огнем нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

донецкая народная республика

россия

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красногоровка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность