https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html

Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию

Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию - РИА Новости, 12.03.2024

Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию

Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:55

2024-03-12T12:55

2024-03-12T12:55

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Ранее киевский режим предпринял попытку прорваться на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Подразделениям Вооруженных Сил России совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ сорвали эту попытку. "На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

курская область

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Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность