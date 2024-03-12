https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию - РИА Новости, 12.03.2024
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию
Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:55
2024-03-12T12:55
2024-03-12T12:55
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Ранее киевский режим предпринял попытку прорваться на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Подразделениям Вооруженных Сил России совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ сорвали эту попытку. "На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию
МО РФ: уничтожено до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться в Россию