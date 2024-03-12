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Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/diversiya-1932483383.html
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию - РИА Новости, 12.03.2024
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию
Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:55
2024-03-12T12:55
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Ранее киевский режим предпринял попытку прорваться на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Подразделениям Вооруженных Сил России совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ сорвали эту попытку. "На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка", - говорится в сообщении.
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россия
белгородская область
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россия, белгородская область, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Военные уничтожили до 60 террористов ВСУ, пытавшихся прорваться в Россию

МО РФ: уничтожено до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие и пограничники уничтожили до 60 украинских террористов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Ранее киевский режим предпринял попытку прорваться на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Подразделениям Вооруженных Сил России совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ сорвали эту попытку.
"На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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