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Курских школьников перевели на дистант после перехвата беспилотников
Курских школьников перевели на дистант после перехвата беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
Курских школьников перевели на дистант после перехвата беспилотников
Школьников Курска в связи со сложной оперативной обстановкой перевели на дистанционное обучение с 13 до 15 марта, в детских садах будут работать дежурные... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:22
2024-03-12T16:22
2024-03-12T16:23
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курск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Школьников Курска в связи со сложной оперативной обстановкой перевели на дистанционное обучение с 13 до 15 марта, в детских садах будут работать дежурные группы, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале."В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение. 13-15 марта дети будут учиться в удалённом формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы", - сообщил Куцак.Мэр напомнил, что в Курске сохраняется предупреждение о ракетной опасности, которое было объявлено в ночь на вторник. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Попытки атак со стороны Киева продолжились и утром во вторник. Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.
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россия, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Курских школьников перевели на дистант после перехвата беспилотников
Куцак: курских школьников отправили на дистант до конца недели