https://ria.ru/20240312/desant-1932408598.html

Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска

Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 12.03.2024

Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:43

2024-03-12T05:43

2024-03-12T08:59

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны России. "К западу от Артемовска разведчики отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили в заброшенном доме наблюдательный пункт ВСУ, с которого велось наблюдение за нашими передовыми позициями, а также производился запуск и управление разведывательными и ударными БПЛА", — сообщили в МО России. Уточняется, что координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение цели расчетом ПТРК "Фагот". "Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК улан-удэнские десантники уничтожили наблюдательный пункт с личным составом, находившимся в нем", — рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240311/leopard-1932370510.html

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артемовск, россия, артемовский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии