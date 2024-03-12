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Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска
Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 12.03.2024
Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:43
2024-03-12T05:43
2024-03-12T08:59
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны России. "К западу от Артемовска разведчики отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили в заброшенном доме наблюдательный пункт ВСУ, с которого велось наблюдение за нашими передовыми позициями, а также производился запуск и управление разведывательными и ударными БПЛА", — сообщили в МО России. Уточняется, что координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение цели расчетом ПТРК "Фагот". "Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК улан-удэнские десантники уничтожили наблюдательный пункт с личным составом, находившимся в нем", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Артемовска
Забайкальские десантники уничтожили под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ