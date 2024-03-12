https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста - РИА Новости, 12.03.2024

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье, сообщает начальник... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:02

2024-03-12T23:02

2024-03-12T23:02

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье, сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова. По ее словам, 8 марта около 21.00 "мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле, который передвигался по улице Советской". "В ходе движения он посчитал, что водитель, управляющий автомобилем такси, должен был уступить проезд. После остановки, гражданин вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке-водителю удар кулаком в область лица", - рассказала Петрова. Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). В видео, опубликованном ГУМВД, задержанный пояснил, что за рулем его машины ехала его 20-летняя дочь, которая неоднократно сигналила такси, которое хаотично передвигалось по дороге. "В итоге остановилось (такси) по середине дороги. Я вышел постучал в окно, никакой реакции не последовало. Я разбил стекло, схватил за воротник куртки… Это оказалась женщина, она начала жестикулировать, и я понял, что она глухонемая, я сразу стал приносить свои извинения. Я думал, за рулем хулиганы и все", - рассказал задержанный.

https://ria.ru/20240207/taksist-1925873403.html

https://ria.ru/20240302/passazhir-1930722865.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова