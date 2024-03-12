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В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста - РИА Новости, 12.03.2024
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23:02 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста - РИА Новости, 12.03.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье, сообщает начальник... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:02
2024-03-12T23:02
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье, сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова. По ее словам, 8 марта около 21.00 "мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле, который передвигался по улице Советской". "В ходе движения он посчитал, что водитель, управляющий автомобилем такси, должен был уступить проезд. После остановки, гражданин вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке-водителю удар кулаком в область лица", - рассказала Петрова. Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). В видео, опубликованном ГУМВД, задержанный пояснил, что за рулем его машины ехала его 20-летняя дочь, которая неоднократно сигналила такси, которое хаотично передвигалось по дороге. "В итоге остановилось (такси) по середине дороги. Я вышел постучал в окно, никакой реакции не последовало. Я разбил стекло, схватил за воротник куртки… Это оказалась женщина, она начала жестикулировать, и я понял, что она глухонемая, я сразу стал приносить свои извинения. Я думал, за рулем хулиганы и все", - рассказал задержанный.
https://ria.ru/20240207/taksist-1925873403.html
https://ria.ru/20240302/passazhir-1930722865.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего глухонемую женщину-таксиста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина такси на дороге
Машина такси на дороге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина такси на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выбежал из своей машины и избил женщину-таксиста в Подмосковье, сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
По ее словам, 8 марта около 21.00 "мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле, который передвигался по улице Советской".
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"В ходе движения он посчитал, что водитель, управляющий автомобилем такси, должен был уступить проезд. После остановки, гражданин вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке-водителю удар кулаком в область лица", - рассказала Петрова.
Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
В видео, опубликованном ГУМВД, задержанный пояснил, что за рулем его машины ехала его 20-летняя дочь, которая неоднократно сигналила такси, которое хаотично передвигалось по дороге.
"В итоге остановилось (такси) по середине дороги. Я вышел постучал в окно, никакой реакции не последовало. Я разбил стекло, схватил за воротник куртки… Это оказалась женщина, она начала жестикулировать, и я понял, что она глухонемая, я сразу стал приносить свои извинения. Я думал, за рулем хулиганы и все", - рассказал задержанный.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна Петрова
 
 
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