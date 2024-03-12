Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 12.03.2024 (обновлено: 11:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/delo-1932429071.html
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 - РИА Новости, 12.03.2024
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
Федеральная антимопольная служба возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, следует из пресс-релиза в Telegram-канале ФАС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:02
2024-03-12T11:21
s7 airlines
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Федеральная антимопольная служба возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, следует из пресс-релиза в Telegram-канале ФАС."Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России", — говорится в публикации.В службе пояснили, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. Причем разница не связана с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. ФАС выдала S7 предупреждение, обратив внимание на то, что, несмотря на динамическую систему ценообразования и выраженную сезонность пассажирских авиаперевозок, установление разных цен на билеты в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время вылета должно быть экономически обосновано. Авиакомпания должна была разработать и направить на согласование в службу ценовую политику, а также представить доказательства обоснованности установления разной стоимости билетов. Но этого S7 не сделала.Теперь ей грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
s7 airlines, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, происшествия
S7 Airlines, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Происшествия
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

ФАС завела дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Федеральная антимопольная служба возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, следует из пресс-релиза в Telegram-канале ФАС.
«
"Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России", — говорится в публикации.
В службе пояснили, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. Причем разница не связана с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.
ФАС выдала S7 предупреждение, обратив внимание на то, что, несмотря на динамическую систему ценообразования и выраженную сезонность пассажирских авиаперевозок, установление разных цен на билеты в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время вылета должно быть экономически обосновано. Авиакомпания должна была разработать и направить на согласование в службу ценовую политику, а также представить доказательства обоснованности установления разной стоимости билетов. Но этого S7 не сделала.
Теперь ей грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Чем больше выгода, тем выше риск": как вернуть деньги за авиабилет
15 февраля, 08:00
 
S7 AirlinesФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала