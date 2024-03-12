https://ria.ru/20240312/delo-1932429071.html

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 - РИА Новости, 12.03.2024

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

Федеральная антимопольная служба возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, следует из пресс-релиза в Telegram-канале ФАС. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:02

2024-03-12T10:02

2024-03-12T11:21

s7 airlines

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Федеральная антимопольная служба возбудила против авиакомпании S7 ("Сибирь") дело из-за цен на билеты, следует из пресс-релиза в Telegram-канале ФАС."Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России", — говорится в публикации.В службе пояснили, что авиакомпания в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. Причем разница не связана с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. ФАС выдала S7 предупреждение, обратив внимание на то, что, несмотря на динамическую систему ценообразования и выраженную сезонность пассажирских авиаперевозок, установление разных цен на билеты в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время вылета должно быть экономически обосновано. Авиакомпания должна была разработать и направить на согласование в службу ценовую политику, а также представить доказательства обоснованности установления разной стоимости билетов. Но этого S7 не сделала.Теперь ей грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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s7 airlines, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, происшествия