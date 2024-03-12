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Делегацию молдавской партии держали на КПП восемь часов после визита в Сочи - РИА Новости, 12.03.2024
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15:01 12.03.2024 (обновлено: 15:07 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/delegatsiya-1932516629.html
Делегацию молдавской партии держали на КПП восемь часов после визита в Сочи
Делегацию молдавской партии держали на КПП восемь часов после визита в Сочи - РИА Новости, 12.03.2024
Делегацию молдавской партии держали на КПП восемь часов после визита в Сочи
Молодежную делегацию оппозиционной молдавской партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи, пустили на территорию Молдавии... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:01
2024-03-12T15:07
россия
молдавия
майя санду
дмитрий песков
возрождение
сочи
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Молодежную делегацию оппозиционной молдавской партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи, пустили на территорию Молдавии после более восьми часов удерживания на молдавской границе без объяснения причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Ранее в пресс-службе партии сообщали, что молодежное крыло политформирования активно участвовало во всех мероприятиях фестиваля в Сочи. Его представители подписали в частности соглашения с Молодежным обществом студентов Таджикистана и Марокканско-китайской лигой молодежи. "Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, пустили в страну после более восьми часов удерживания на пограничном пункте пропуска в Костештах. Причин столько тщательного досмотра и задержки никто не сообщил. Всех вывели из автобуса и под дождем проводили досмотр личных вещей", - сказали в пресс-службе. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, возрождение, сочи, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Возрождение, Сочи, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Делегацию молдавской партии держали на КПП восемь часов после визита в Сочи

Возвратившуюся из РФ делегацию партии "Возрождение" продержали на КПП 8 часов

© Наталья Параска/TelegramДелегация молдавской партии "Возрождение", приехавшая с ВФМ на пограничном пункте пропуска в Костештах
Делегация молдавской партии Возрождение, приехавшая с ВФМ на пограничном пункте пропуска в Костештах
© Наталья Параска/Telegram
Делегация молдавской партии "Возрождение", приехавшая с ВФМ на пограничном пункте пропуска в Костештах
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Молодежную делегацию оппозиционной молдавской партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи, пустили на территорию Молдавии после более восьми часов удерживания на молдавской границе без объяснения причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее в пресс-службе партии сообщали, что молодежное крыло политформирования активно участвовало во всех мероприятиях фестиваля в Сочи. Его представители подписали в частности соглашения с Молодежным обществом студентов Таджикистана и Марокканско-китайской лигой молодежи.
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"Нашу молодежную делегацию партии "Возрождение", возвращающуюся из Сочи, пустили в страну после более восьми часов удерживания на пограничном пункте пропуска в Костештах. Причин столько тщательного досмотра и задержки никто не сообщил. Всех вывели из автобуса и под дождем проводили досмотр личных вещей", - сказали в пресс-службе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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