https://ria.ru/20240312/crewdragon-1932490764.html

Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС

Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС - РИА Новости, 12.03.2024

Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС

Экипаж миссии Crew-7, включая космонавта Константина Борисова, вернулся на Землю на корабле Crew Dragon после полугода нахождения на Международной космической... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:27

2024-03-12T13:27

2024-03-12T13:33

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экипаж миссии Crew-7, включая космонавта Константина Борисова, вернулся на Землю на корабле Crew Dragon после полугода нахождения на Международной космической станции (МКС), трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)."Наш экипаж приводнился у побережья Пенсаколы, штат Флорида, в 5.47 утра (12.47 мск)", - говорится в сообщении на странице НАСА в социальной сети Х.Экипаж Crew-7, в который наряду с Борисовым входят американская астронавт Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, пробыл на орбите 197 дней. Их космический полет начался в конце августа прошлого года - для Могбели и Борисова это был первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен побывали там во второй раз.На МКС остаются россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.Полет Борисова на борту американского корабля Crew Dragon проходил в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт. Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.

https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, наса, земля, роскосмос, андреас могенсен