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Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный - РИА Новости, 12.03.2024
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13:00 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bundesver-1932484526.html
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный - РИА Новости, 12.03.2024
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный
Для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:00
2024-03-12T13:00
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий, заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью телеканалу ARD. "У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он. Согласно оценке Вюстнера, 100 миллиардов евро в спецфонде для бундесвера недостаточно, поэтому глава союза требует увеличить инвестиции уже сейчас. Он согласился с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что спецфонд необходимо увеличить минимум в три раза. "Поэтому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины", - добавил он. Ранее издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщило, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
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в мире, германия, бундесвер германии
В мире, Германия, Бундесвер Германии
Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный

Глава союза военных ФРГ: ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий, заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью телеканалу ARD.
"У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он.
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Согласно оценке Вюстнера, 100 миллиардов евро в спецфонде для бундесвера недостаточно, поэтому глава союза требует увеличить инвестиции уже сейчас. Он согласился с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что спецфонд необходимо увеличить минимум в три раза. "Поэтому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины", - добавил он.
Ранее издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщило, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.
Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
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