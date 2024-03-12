https://ria.ru/20240312/bundesver-1932484526.html

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный - РИА Новости, 12.03.2024

Ни одна бригада бундесвера не готова выполнять задачи, заявил военный

Для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:00

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий, заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью телеканалу ARD. "У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения задач и ситуации. Ни одна единственная бригада армии не готова к выполнению заданий", - сказал он. Согласно оценке Вюстнера, 100 миллиардов евро в спецфонде для бундесвера недостаточно, поэтому глава союза требует увеличить инвестиции уже сейчас. Он согласился с оценкой уполномоченной парламента по вопросам обороны Евой Хёгль, что спецфонд необходимо увеличить минимум в три раза. "Поэтому 2024 год является ключевым годом для бундесвера, Германии и Европы с точки зрения мира и свободы, особенно в отношении Украины", - добавил он. Ранее издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщило, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, бундесвер германии