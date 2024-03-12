Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний
В США нашли мертвым инженера Барнетта, сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing
Пассажирский Boeing. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, сообщивший о проблемах со сборкой самолетов, найден мертвым в своем автомобиле спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании, сообщает The Daily Mail.
Полицейские обнаружили тело 62-летнего мужчины, который проработал в Boeing 32 года и вышел в отставку в 2017-м, в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт "нанес сам себе", при этом расследование инцидента все еще продолжается.
Бывший инженер умер во время судебного процесса, инициированного после ответного иска Boeing. Как пишет The Daily Mail, адвокат Брайан Ноулз сообщил, что Барнетт на прошлой неделе дал показания по этому делу юристам авиапроизводителя.
Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них "второсортные детали", напоминает издание. При этом проверка, проведенная Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году, подтвердила некоторые из его утверждений, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.
В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.